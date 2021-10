Send til din ven. X Artiklen: Vi vil bare gerne hjælpe Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Vi vil bare gerne hjælpe

Ringsted - 12. oktober 2021

Når Mette Pedersen eller Lone Hilskovs telefon begynder at hyle og skrige højt og gennemtrængende, så er det for at fortælle, at en person i nærheden er faldet om med hjertestop. Så er det med at tage benene på nakken, for der er ingen tid at spilde.

Mette Pedersen og Lone Hilskov har været hjertløbere i henholdsvis halvandet og godt syv år. De bor begge i Vetterslev, og er klar til at yde en indsats for at redde liv.

Lone Hilskov, der har boet i Vetterslev et år, har været kaldt ud til hjertestop to gange indenfor det seneste år.Faktisk kun med cirka en måneds mellemrum. Før, mens hun boede i Stenlille, blev hun aldrig kaldt ud.

- Det ligger dybt i mig af hjælpe andre, fortæller Lone Hilskov.

Tanken om at blive hjerteløber faldt Mette Pedersen ind, efter hun havde været på førstehjælpskursus med hjertestarter.

- Jeg skulle lige tage tilløb, for jeg tænkte, hvad skal man, når man kommer ud.

Første gang Lone Hilskov rykkede ud til hjertestop var et par kilometer væk, så hun tog bilen. Hun kom efter ambulancen og efter en anden hjerteløber.

- Jeg er faktisk glad for, at jeg min første gang kunne stå i bryggerset og se, hvad de andre lavede, fortæller hun.

Mette Pedersen har ind til videre kun være tilkaldt én gang. Hendes hjerteløberapp fortalte, at hun skulle hente en hjertestarter. Da hun kom frem, var flere andre nået frem før hende, så der var fire hjertestartere. Hurtigt efter kom ambulancen.

- Det var lidt rart at man kunne være tilbagetrukket og se, hvad der skete, siger Mette Pedersen.

Kom først Anden gang Lone Hilskov blev alarmeret som hjerteløber var det så tæt på hendes hjem, så hun spurtede afsted i sutsko. Da hun kom frem var et familiemedlem i gang med hjertemassage, og Lone Hilskov løb videre efter en hjertestarter. Da hun vendte tilbage, var en anden hjerteløber lige kommet til og de overtog hjertemassagen, indtil ambulancen kom.

Efter ambulancen var kørt gik Lone Hilskov ind til de pårørende og talte med dem om hændelsen. Hun ville godt have givet krammet og siddet lidt mere hos dem, men på grund af corona, holdt hun sig tilbage.

- Jeg ville godt have været lidt mere for dem, slår Lone Hilskov fast.

Første gang Lone Hilskov var ude som hjerteløber ved hun ikke, hvordan det gik med personen efterfølgende. Det får hjerteløbere ikke at vide. Det fyldte meget for hende om vedkommende overlevede. Anden gang fik hun vished for, hvordan det gik, og det har hun det godt med. Mette Pedersen fik også ad omveje at vide, hvordan det gik den person, hun "løb" ud til.

Lone Hilskov har også efterfølgende fået at vide, at den familie hun hjalp anden gang, er glade for, at hun og en anden hjerteløber dukkede op så hurtigt.

Ingen tvivl Alle, der kan yde førstehjælp, kan blive hjerteløbere. Når først hjertestarteren er sluttet til, så fortæller den nøjagtigt, hvad man skal gøre.

- Man er ikke i tvivl om, hvad man skal gøre, siger Lone Hilskov.

Desuden var der en fagperson med på telefonen, som de kunne tale med. Det oplevede Lone Hilskov som meget betryggende.

I Vetterslev er der tre hjertestartere - på Birkely, på Ringsted Lilleskole og ved kirken. Der er i hvert fald tre hjerteløbere, måske flere. Begge kvinder håber, at flere vil melde sig som hjerteløbere.

- Hvad nu, hvis de to andre er på ferie, og jeg falder om, spørger Lone Hilskov.

Jo flere hjerteløbere, des bedre chance for at redde liv. Man behøver ikke at være nervøs for at gøre noget forkert, for når man står med en person med hjertestop, kan det kun gå én vej.

- Vi er ikke professionelle. Vi vil bare gerne hjælpe, siger Lone Hilskov, der håber på, at hjælpen er nær, hvis hun falder om med hjertestop.

Ingen af de to kvinder er sundhedsfagligt uddannet, men er parat til at tage det næste opkald - uanset, hvad tid på døgnet, det er.

- Alle burde gøre det, selv om man godt kan blive lidt ked af det bagefter, siger Lone Hilskov.

- Man skal være klar over, at det nok er overvældende, tilføjer Mette Pedersen.

Efterfølgende har hjerteløberen mulighed for at tage kontakt til TrygFonden og tale forløbet igennem.

TrygFonden På TrygFondens hjemmeside kan man læse mere om Hjerteløber-ordningen. Man skal være fyldt 18 år og gerne være robust og kompetent i livreddende førstehjælp.