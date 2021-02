Hvor er strategien for bymidten, spørger Renè Lund Sørensen. Privatfoto

Vi mangler en strategi for liv i bymidten

Ringsted - 02. februar 2021 kl. 10:14 Af Renè Lund Sørensen, Kandidat kommunalvalg Konservative Ringsted, Kærupvej 1c, Ringsted

Debat: I et interview i Dagbladet lørdag kommer formanden for Ringsted Handelsforening City Steffen Nielsen med en bekymring omkring nedlukning af detailhandlen og muligheden for at vinde kunderne tilbage fra nethandlen.

Det indlæg tillod jeg mig at slå op på Facebook med en appel til, at hvis vi også i fremtiden ønsker en attraktiv detailhandel, så skal vi, når restriktionerne ophæves, forstå nødvendigheden af at handle lokalt.

Med over 100 "likes, delinger og kommentarer" på mindre end 10 timer, så tolker jeg opbakningen som enorm, men hæfter mig også ved dem som meget relevant, peger på de udfordringer, vi har som handelsby, blandt andet Helle Plauborg, der skriver, citat: "der er jo intet up today i vores by længere".

Personligt er jeg meget bekymret for de kommende års udvikling i midtbyen, nethandlen går ikke væk, økonomien vil lukke flere forretninger og der kommer nye tomme lejemål, blandt andet når bankerne begynder at lukker deres filialer. Så udover at tiltrække nye "up today" butikker, så skal vi også løbende fylde og supplere op på en del nye tomme lejemål.

På den korte bane kan vi gøre byen mere attraktiv ved at rydde op. Når jeg går tur igennem byen, så oplever jeg en by, hvor det flyder med affald. Værst er det, når nattelivet har åbent, hvor knuste flasker kan ligge langt ind i ugen, ukrudt der ikke bliver bekæmpet og et stort vandbassin på torvet, som ikke bliver renset op og hvor der ikke pibler vand i de små kanaler.

På den længere sigt må vi kunne få mere ud af de over to millioner besøgende i Ringsted Outlet og attraktioner som Sct. Bendts Kirke. For gæster i Ringsted skal et besøg i bymidten være en oplevelse og ikke kun shopping, for den kan gæsterne jo klare på nettet.

Var bymidten en af de virksomheder hvor jeg er bestyrelsesformand, og direktøren kom til mig med et mål om, at der også om fem år skulle være en attraktiv detailhandel i bymidten, så ville jeg forvente, der var en strategi og en handlingsplan. Tillader jeg mig at betragte kommunalbestyrelsen som Ringsted bymidtes bestyrelse, så savner jeg i bund og grund, at politikerne tager stilling til en langsigtet strategi og handlingsplan for, hvordan det på længere sigt skal sikres, at Ringsteds bymidte bevarer et aktivt og attraktivt handelslivet, fordi: »Et mål uden en plan er jo bare en drøm«.

Vi skal lykkes med at bevare Ringsted som en attraktiv handelsby. Det vil kræve en indsats fra os som forbrugere, de forretningsdrivene, udlejerne samt en klar opbakning og strategi fra Ringsted Kommune.