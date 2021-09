Se billedserie Steen og Karen Olsson med lidt julestemning. Foto: Thomas Olsen

Vi kan lave alle de sjove ting, som er lidt skæve og anderledes

Ringsted - 01. september 2021 kl. 10:00

Når Steen Olsson sidder og nørder med at bygge miljøer på sin racerbane i sit hjem på Bøllingsvej, hvor reklamebureauet Steenolsson.dk også har til huse, er det ikke udelukkende for sjov og underholdning. Han bruger det også i sit reklamebureau til at vise, hvad man kan med fotografering.

Steen Olsson, der siden 2013 har været selvstændig med reklamebureau, Steenolsson.dk, tillige med sin hustru Karen, måtte tænke i nye baner her i forbindelse med coronapandemien.

Inden havde Steen Olsson været igennem et kræftforløb, der begyndte i efteråret 2019. 11 dage efter han var færdig med kræftbehandlingen, kom nedlukningen som følge af coronaen.

Under sygdomsforløbet havde det været muligt at lave de ting, de skulle i reklamebureauet, men herefter har der været stilstand.

- Vi begyndte at tænke i nye baner rent forretningsmæssigt, for vi kan se, at folk agerer anderledes, siger Steen Olsson.

Folk kan selv lave en hel del af det grafiske selv og de kan også selv tage billeder.

Steen Olsson, der også er kunstner, har altid valgt at holde kunst og julekort adskilt fra reklamebureauet, men det gør han ikke længere. Nu er det hele lagt sammen under ét med fire forskellige afdelinger: Et modelstudie, et design-, et billede- og et kunststudie.

Designstudiet er for eksempel ved at lægge sidste hånd på Ringstedbogen, og her laver Steen Olsson alle de ting, der kræver grafisk kunnen. På designsiden laver han også butiksfacader og skilte.

- Vi kan lave alle de sjove ting, som er lidt skæve og anderledes end det man ser i Bo Bedre, fortæller Steen Olsson.

Billedstudiet tager billeder og laver stadig lidt reportagevideoer og reklamefilm. Mange tager selv billeder, da de jo næsten altid har et kamera ved hånden. Men selv om billeder er taget med en mobiltelefon, så kan de somme tider også godt trænge til billedbehandling. Det kan Steen Olsson klare. Han kan også friske gamle fotografier op ved hjælp af retouchering.

Den sidste del er kunsten, og her er Steen Olsson blandt andet kendt for sine julekort med rappe nissepiger. Dem fortsætter han med at lave. Nissepigerne og kunsten er også glimrende eksempel på, hvad Steenolsson.dk formår.

Selv om Steen Olsson har rundet de 70 år, så har han ikke tænkt sig at holde op. Han har været i reklamebranchen siden 1986, og synes stadig det er sjovt, det han beskæftiger sig med.

Han erkender også, at selv om han var pensionist, så ville han sidde hjemme og lave det samme alligevel.

Steen Olssons indgang til arbejdsmarkedet i sin tid var legetøjsbranchen, og den præger Steen Olssons virke i dag. Tanken om at bygge en racerbane er ikke ny. For ti år siden købte Steen og Karen Olsson en racerbane, da de begge er interesseret i racerbiler og løb. Den kom imidlertid aldrig op.

Mens Steen Olsson var syg og ikke havde allerbedst, så bemærkede han, at når hans børnebørn - det er fire drenge i alderen 2-8 år - kom, så satte de sig med enten en telefon eller iPad.

Derfor fik Steen Olsson ideen om at adsprede dem med en racerbane. Han havde en idé om, at bygge det som et modelanlæg.

- Vi blev enige om at, vi ikke ville have en racerbane, som alle andre. Vi ville have et landskab, som er sjovt at køre i. Det handler ikke om, hvor stærkt de kan køre, slår Steen Olsson fast.

Til gengæld er der bygget nogle sjove og spændende miljøer langs banen.

Modelbanen er bygget som et tysk landskab fra 1960'erne og 70'erne, og alt er gennemført i denne stil ned til mindste detalje.

- Det var min kæphest. Det skal laves ordentligt, siger Steen Olsson.

De ting, der ikke kan købes i butikker eller på nettet, dem laver de selv. Nogle af de små figurer har fået malet nyt tøj, så de passer i den tidslomme, racerbanen er lavet i. Der er også brugt rigtig mange timer på at sætte bilerne i stand, så de ser autentiske ud. For eksempel har Steen Olsson lavet en model af den Morris Mini Cooper, der vandt Monte Carlo Rally 1967.

- Jeg har brugt 50 timer på at bygge bilen om, beretter Steen Olsson.

Karen Olsson måtte også finde kreativiteten frem, efter de havde lagt et billede på de sociale medier af et snelandskab. Her blev det bemærket, at der ikke var snekæder på en bil. Det kom der, og det bruge Karen Olsson meget tid på.

Steen Osson har også prøvet af blive canceled på Facebook i tre dage fordi han havde lagt et billede af en bygning op, hvor han havde fået lidt at sin egen kunst med - et lillebitte billede af en dame med bare bryster. Billedet var mindre end et frimærke, og alligevel var det for meget for Facebook. Derfor kommer nøgenbadestranden ikke op på dette medie.

Ingen tvivl om, at der er brugt meget tid på racerbanen og ikke mindst omgivelserne.

- Der ligger mange timers arbejde i det, men det er også skidesjovt, siger Steen Olsson.

- Hvis man skal have noget ud af det, skal det gøres lidt detaljeret. Det skal være unikt, mener Steen Olsson.

Det er det også.