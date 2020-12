Se billedserie Klarborg-nisser findes i mange forskellige udgaver og størrelser. Imerco i Ringsted har et stort udvalg. Foto: Bodil Pinholt

Vi er 100 procent nissefikserede

Ringsted - 06. december 2020 kl. 06:50 Af Bodil Pinholt

Trænger man til at få løftet julestemningen lidt, så er det en idé at lægge vejen om ad Sct. Knudsgade, hvor Imerco har et flot pyntet julevindue kun med Klarborg-nisser.

Det er nisser fra butikschef John Kim Andersens egen private samling, som i år får lov at stå i butikken til glæde for byens borgere.

Der er mellem 100 og 150 forskellige nisser, som står i et julemiljø. Det har taget et halv dag at få nisserne på plads.

John Andersen har samlet Klarborg-nisser i 15-18 år og har rigtig mange. Foruden nisserne i butiksvinduet, så har han også nisser hjemme, som kommer frem og spreder julestemning.

Normalt myldrer alle John Andersens nisser frem i hjemmet, når det bliver december.

- Jeg har en kæmpe træstamme på to meter, som jeg tager ind i stuen, oplyser John Andersen.

Den bliver pyntet med nisser, og andre steder rundt omkring i huset skabe han hyggelige nissemiljøer.

I år valgte han at skære lidt ned hjemme, fordi han skal holde nytår, og han har ikke tid til at pille dem ned.

Det specielle ved disse nisser er, at de alle har forskelligt udtryk. Det er skabt af en kunstner, Etly Klarborg, som bliver inspireret af de mennesker hun møder. Når hun møder en person med et sødt smil eller charme, så kan det ende med at blive en nisse opkaldt efter vedkommende

- Alle hendes nisser har en historie, fortæller John Andersen.

Næste år har Etly Klarborg 25 års jubilæum med sine nisser, der tidligere er solgt under et andet brand.

- Nu har hun kaldt nisserne hjem til sig selv, oplyser John Andersen.

Der er ingen af nisser, som udgår, de går ifølge nisseskaberen i dvale.

- Det er sådan hun lever. Det er fantastisk, siger John Andersen.

Mange af nisserne ligner hinanden, men de har alle sammen et særpræg.

Imerco i Ringsted er ambassadør for Klarborg-nisserne, og det betyder, at forretningen har et ekstra stort sortiment på cirka 150 forskellige nisser.

- Det er virkelig for samlere. Det er et helt univers, oplyser John Andersen.

Man kan ligefrem få lister over nisserne, så man kan krydse af, når man har fået dem. Der er også ved at blive udarbejdet en App.

John Andersen forventer, at den portion årsnisser 2020, der er landet i butikken, hurtigt bliver solgt.

Det er ikke kun til jul, der kommer nye i nissefamilien. Allerede i januar dukker de første nisser op. De sælger også om foråret, op til mors dag bliver der solgt mange.

Nisserne i udstillingsvinduet er naturligvis ikke til salg. Efter jul kommer de hjem til John Andersen igen.

- Jeg køber ikke alle nisser. Jeg går efter, hvad siger den nisse mig. Har den udstråling, fortæller John Andersen.

Det er ikke kun John Andersen, der er glade for jul og de charmerende nisser. Det er hele butikkens personale.

- Vi er 100 procent nissefikserede. Vi er nisser, slår John Andersen fast.

I disse corona-tider glæder det jo om ikke at stimle sammen i butikkerne. Nisseeventyret kan nydes fra gaden. Skal man købe noget, er der mulighed for benytte sig af butikkens nye tiltag Klik og hent. Varen bestilles hjemmefra og kan efter et par timer hentes i butikken. Det benytter mange sig af.