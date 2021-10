Vetterslev-Høm inviterer til vælgermøde

Vetterslev-Høm Borgerforening arrangerer vælgermøde i forbindelse med det forestående kommunalvalg.

Det holdes tirsdag 19. oktober klokken 19.30 i Vetterslev-Høm Forsamlingshus.

Borgerforeningen vil fejre demokratiet og har inviteret partiernes kandidater til debat.

Bestyrelsen i Borgerforeningen vil selv have fokus på især tre emner: 1.Trafiksikkerhed

2. Bybus

3. Bosætning

Vetterslev-Høm Borgerforening inviterer borgere i Vetterslev-Høm lokalområde til at komme til en forhåbentlig festlig aften med debat om, hvad vi ønsker for vores område.

Bestyrelsen mener, at det er godt at vise, at vi står sammen og på den måde vise byrådskandidaterne, at landområderne også er her og at indbyggerne vil have udvikling og forbedring.

Borgerforeningen byder på kaffe/te og småkager. Der kan købes øl og vand.

Vetterslev-Høm Borgerforening håber, at mange fra området vil møde op og deltage i debatten og på den måde at være med til at fejre vores demokrati.

Har man det bedre med at være med som lytter, skal man også være hjertelig velkommen.

Der kræves ingen forhåndstilmelding til vælgermødet.