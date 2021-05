Verdens hurtigste dyr skal lokkes til Ringsted

- Jeg synes det er et spændende projekt. Der er få naturlige redepladser i Danmark, og vi har set andre steder, at falkene gerne benytter redekasserne, hvis de placeres højt. Vandrefalkene kan sagtens tilpasse sig et liv i byen. Det bliver spændende at se, om falkene vil yngle i Ringsted i fremtiden.