Vera Wilhelmsen oplevede sammen med sin mand Sune det forfærdelige angreb på Utøya fra nærmeste hold i Oslo. Foto: Privatfoto

Vera oplevede Utøya-angrebet fra Oslo: Vi var alle i chok

Ringsted - 22. juli 2021 kl. 11:01 Af Niels Nedergaard Kontakt redaktionen

44-årige Vera Wilhelmsen vil nok aldrig glemme 22. juli 2011, da hun oplevede angrebet på Utøya fra nærmeste hold i Oslo.

Det skulle have været en ganske almindelig sommerlejr for unge entusiastiske mennesker med interesse for politik, men med et ændrede alt sig på øen Utøya.

I en nøje planlagt aktion sprængte nordmanden Anders Behring Breivik først en bombe i centrum af Oslo, inden han tog til Utøya og dræbte en masse af de unge mennesker, hvilket efterlod Norge i stor sorg og ikke mindst i chok.

Ikke langt fra Utøya befandt 44-årige Vera Wilhelmsen fra Ringsted sig. Hun var på date med sin nuværende mand, Sune Nielsen. En dramatisk date, som parret nok aldrig vil glemme.

- Vi fik først nyheden om en bombe i Oslo, og det var helt surrealistisk allerede der. Jeg kan dog huske, at vi alle tænkte, der var tale om noget terror eller lignende. Der var mange, som troede, det var noget terror mod regeringen, siger Vera Wilhelmsen til DAGBLADET.

Vera Wilhelmsen fik sig dog en slem forskrækkelse, da der ikke blot var tale om et terrorangreb i Oslo. I stedet modtog hun en besked om, at der var tale om et skyderi, hvilket efterlod den norske hovedstad i choktilstande, fortæller hun.

- Vi fik pludselig beskeden om, at der havde været noget skydning. Vi forsøgte ihærdigt at følge med på telefonen. Alle var i chok, for vi forstod ikke, hvad der skete, og det var en fælles chokoplevelse for os alle, siger Vera Wilhelmsen.

Folk gik i panik Der gik ikke mange minutter, før panikken begyndte at brede sig i det norske. Vera Wilhelmsen var selv på vej væk fra Oslo i timerne efter massakren på Utøya, men hun fornemmede allerede, at folk var chokerede og vidste ikke, hvad de skulle stille op.

- Folk var bare i chok. Jeg tror, der gik noget tid, før folk overhovedet forstod, at det rent faktisk var en norsk mand, som havde gjort det. Det var der mange, som var chokerede over, og det var ret chokerende at være en del af, lyder det fra 44-årige Vera Wilhelmsen, der nok aldrig vil glemme fredag 22. juli 2011.

I alt mistede 77 mennesker livet ved angrebet på Utøya og i Oslo, som torsdag er 10 år siden.