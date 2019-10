Se billedserie Der er lang ventetid til en snak med Ringsted Kommunes gratis unge-psykolog, Benjamin Steffen-Nielsen. En bevilling på 285.000 kroner årligt i Budget 2020 skal være med til at gøre vejen til en psykologsamtale kortere for de unge. Foto: Anders Ole Olsen

Ventetiden til psykologtilbud for unge bliver kortere

Ventetiden til ungepsykologen nedbringes, det sociale netværk Boblberg introduceres, og de fire SSP-medarbejdere bevares. Det gør Budget 2020 til et godt et af slagsen for de unge, siger Andreas Karlsen fra Konservative.

I mandagens DAGBLADET kunne man læse, at Ringsted Kommunes SSP-medarbejdere fra den 1. november står til rådighed i aftentimerne på Rådgivningstelefonen, som bekymrede unge og forældre kan kontakte.

Man kunne også læse, at det bliver fire, og ikke tre medarbejdere, der skal besvare telefonen.

Op til weekendens budgetforhandlinger var et af spareforslagene på bordet ellers at skære én SSP-medarbejder, men forligspartierne valgte at spare andetssteds. Det glæder Konservatives Andreas Karlsen.

- Vi i Konservative ville ikke kunne skrive under på et budget, der indebar en nedskæring på SSP. Derfor glæder det os, at der var enighed om at bevare den fjerde SSP-medarbejder. De gør en fremragende indsats og er medvirkende til, at vi har et lavt kriminalitetsniveau i Ringsted, siger Andreas Karlsen.

Han havde dog også gerne set en ekstra investering i SSP.

Godt budget for de unge Med sine 23 år er han den yngste repræsentant i Ringsted Byråd, og Andreas Karlsen mener overordnet set, at Budget 2020 tilgodeser de unge.

Det skyldes blandt andet, at partierne er blevet enige om at afsætte 285.000 kroner årligt over de næste fire år til at nedsætte ventetiden hos kommunens gratis unge-psykolog for de 16- til 25-årige.

- I øjeblikket er der unge, der venter to og tre måneder på en samtale. Det er alt for lang tid. Derfor er det rigtig godt, at vi investerer i at fange de unges problemer i opløbet, inden de vokser sig større og dyrere for kommunen, siger Andreas Karlsen.

En 18 måneders status på tilbuddet, som DAGBLADET skrev om i december viste, at 134 unge havde benyttet sig af psykologen, og at tre ud af fire havde haft god gavn af samtalerne.

Nyt socialt netværk Som supplerende tilbud til unge og andre, der måtte gå og føle sig ensomme og savne et netværk, blev partierne søndag ligeledes enige om at investere 183.000 kroner over to år i det populære sociale netværk Boblberg.dk, hvor borgere kan finde ligesindede til alt fra sorggrupper til hyggefodbold. Et forslag som oprindeligt blev fremført af netop Andreas Karlsen sammen med Daniel Nørhave fra Dansk Folkeparti.

- Der er allerede 1000 personer i Ringsted tilmeldt Boblberg. Det viser, at der er mange, der gerne vil det. Når vi som kommune går ind køber brugerrettigheder til Boblberg, betyder det, at det bliver gratis for borgere i Ringsted at bruge. Det er et visionært tiltag, og målet er at gøre det digitale til en medspiller i kampen mod ensomhed frem for en modspiller, siger Andreas Karlsen.

30 danske kommuner har allerede købt Boblberg til deres borgere, herunder nabokommunerne Næstved, Faxe, Lejre og Køge.