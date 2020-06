Louise Schack Elholm ses her på valgaftenen på Christiansborg ved seneste folketingsvalg for et år siden. På årsdagen for sit genvalg holder hun en virtuel grundlovstale på Venstre i Ringsteds Facebookside fredag klokken 14. Foto: Thomas Olsen

Venstre indbyder til et virtuelt grundlovsmøde

RIngsted: Da det i år ikke er muligt at holde egentlige grundlovsmøder på grund af restriktioner om større forsamlinger afledt af corona-krisen har Venstre besluttet at holde et stort grundlovsmøde, som man kan se via internettet fra sin egen stue eller have.