Man må give og tage, hvis man vil det brede samarbejde, som jeg er gået til valg på, sagde borgmester Henrik Hvidesten (V) ved debatten i byrådssalen mandag aften. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Venstre: Vi ønsker at fortsætte det brede samarbejde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Venstre: Vi ønsker at fortsætte det brede samarbejde

Ringsted - 24. august 2021 kl. 11:50 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

Da byrådet i Ringsted Kommune for 14 dage siden førstebehandlede budget 2022 var flere partier varme på yderligere skattelettelser i Ringsted Kommune oven på sænkelsen af personskatten på 0,6 procent i 2021.

Læs også: Smidt ud af budgetforhandlinger efter ønske om skattelettelse

Begejstringen er dog siden aftaget en del, jo længere partierne er nået ned i tallene i forbindelse med budgetlægningen for 2022.

- Sidste år sænkede vi personskatten markant i Ringsted Kommune, selv om det ikke skabte begejstring blandt flere af partierne i budgetforliget. Selv om vi gerne vil sænke skatten yderligere, vælger vi denne gang at forfølge det brede samarbejde hen over den politiske midte. Hvis det skal lykkes, er man nødt til både at give og tage, forklarede Venstres gruppeformand Klaus Hansen under debatten på det ekstraordinære byrådsmøde i aftes.

Også Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne vurderer nu, at der ikke er plads til skattelettelser i denne omgang.

- Jeg har kigget på tallene, og jeg vurderer, at der er vigtigere ting at kæmpe for i denne omgang. Derfor vælger Kristendemokraterne at fortsætte arbejdet med at få et bredt budgetforlig uden skattelettelser på plads, sagde Finn Andersen.

- I Dansk Folkeparti går vi ind for skattelettelser, men det er ikke et ultimativt mål for os. Vi ønsker et bredt budgetforlig, selv om jeg gerne havde sat skatten ned, så den blev lavere end i Assens Kommune, lød det drillende fra DF's gruppeformand Daniel Nørhave henvendt til Ringstedlistens Lars Tegl Rasmussen, som tidligere på måneden meddelte, at han ikke genopstiller ved kommunalvalget 16. november, fordi han flytter til den fynske kommune.

Applaus til Venstre Modstanden mod nye skattelettelser er stor hos både Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet. Derfor var der glæde at spore over Venstres, DF's og Kristendemokraternes udmelding på byrådsmødet.

- Vi vil gerne kvittere for den udstrakte hånd fra borgmesterens parti. Velfærd koster, og derfor er der ikke råd til nye skattelettelser. Vi ser mange serviceområder, der trænger til at blive udviklet i Ringsted Kommune, sagde Enhedslistens Henrik Kjær.

- Jeg vil også gerne kvittere for velviljen til at opnå et bredt budgetforlig. Gevinsten ved en skattelettelse på 0,3 procent er minimal for borgerne, så det går vi heller ikke ind for, sagde Radikale Venstres Torben Lollike.

- Det, der betyder noget for os, er bedre velfærd. Der er ikke råd til skattelettelser denne gang, lød det både fra SF's Britta Nielsen og Socialdemokratiets Per Flor.

relaterede artikler

Flertal afviser skattelettelser i 2022 24. august 2021 kl. 08:52