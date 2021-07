Kai Andersen (tv.) og Albert Christiansen nyder her tørvejret. Foto: Privatfoto

Vennepar fanget i oversvømmelser: Måtte flygte på motorcykel

Ringsted - 20. juli 2021 kl. 13:20 Af Niels Nedergaard Kontakt redaktionen

Det skulle have været en ganske almindelig motorcykelrejse gennem Tyskland og ned til bjergene ved den italienske og schweiziske grænse for venneparret Albert Christiansen og Kai Andersen fra Ringsted.

Men pludselig ændrede tingene sig ganske dramatisk, da et slemt uvejr passerede, mens de drønede rundt på de tyske landeveje på hver sin motorcykel. Hvad de til gengæld ikke vidste, var, at der ventede dem et større kaos med oversvømmelser og lukkede veje.

- Der var tørvejr om tirsdagen, men om onsdagen kunne vi godt se, at der måske ville komme noget regn, men da vi kørte, var det klaret op. Pludselig kom der en masse vand, og det tog så meget til med regnen, at vi var nede og køre omkring 20 kilometer, fortæller Albert Christiansen, da DAGBLADET fanger ham over telefonen, inden han tilføjer:

- Der var meget vand på kørebanen. Vi havde stadig 60 kilometer hen til vores hotel, og der lå meget vand, og det sprøjtede ud over det hele, så vi blev meget våde. Det var slet ikke til at komme væk, siger han.

Turen var ellers tilrettelagt nøje, og venneparret havde planlagt at køre fra byen Soest tæt på Dortmund, og herfra skulle de en tur længere sydpå. I stedet måtte de dog omlægge vejen og køre østpå som en direkte konsekvens af de massive vandmasser.

- Vi valgte at trække længere ind i landet og køre den vej i stedet, og på den måde slap vi for at køre parallelt med Rhinen. Vores plan var hele tiden, at vi skulle ned til alperne og køre, men der var jo også lukket, fik vi at vide, siger Kai Andersen.

Fik beskeden på hotellet Både Albert Christiansen og Kai Andersen slap dog begge uskadte fra oversvømmelserne i det tyske, da de var nået frem til deres hotel, da nyheden om det kraftige uvejr tikkede ind.

Pludselig hørte de begge massive udrykninger med sirener og blå blink fra politiet, mens de var ude og spise. Herefter blev de dog klar over, at der var tale om oversvømmelser.

- Det var først, da vi kom tilbage på hotellet, at vi fik beskeden om, at det var oversvømmelser. Så vi blev klar over, at vi måtte væk. Så vi tjekkede et vejrkort, og vi blev enige om at køre direkte mod øst, hvor der var tørvejr, lyder det fra Albert Christiansen.

I alt skulle Albert Christiansen og Kai Andersen være afsted i 11 dage, hvorfor de fortsat er at finde ude på de europæiske landeveje.