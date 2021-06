Carli Hækkerup mener ikke, det er rimeligt at placere syriske flygtninge i et udrejsecenter. Foto: Jens Wollesen

Venligboerne vil demonstrere: Flygtninge skal ikke sendes hjem til en diktator

- Vi synes, det er urimeligt, at man vil sende mennesker tilbage til et land, der ikke er sikkert.

- Nogle af de afgørelser, der er kommet, har man valgt at sige, det kan godt være, du ikke har boet i Damaskus, men du har en vis tilknytning, så derfor skal du tilbage. I nogle situationer splitter man også familier ad ved at sende nogle af dem hjem. Det er ikke rimeligt for familierne, som kommer til at ende på udrejsecenter, hvor der ingen perspektiver er, fortsætter hun.

- Vi bliver på området, og så vil der være taler og sange, og hvis der er nogle andre, der har lyst til at sige noget, er de velkomne til det, fortsætter hun og oplyser, at Britta Nielsen fra SF og Henrik Kjær fra Enhedslisten vil holde taler. Derudover vil en lokal musiker også troppe op.

Politikerne skal på banen Med demonstrationen håber man på at kunne sende et klart og tydeligt signal på flere områder:

- Først og fremmest kunne vi godt tænke os, at lokalpolitikerne kom med en udtalelse, som Ringsted Integrationsråd har gjort om, at det ikke er i orden. Og så vil vi også gerne vise flygtningene, at vi ikke synes, det er i orden. Vi støtter ikke op om det her billede af Danmark, at man sender folk hjem til en diktator og et krigshærget land, siger Carli Hækkerup.