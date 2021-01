Se billedserie Siden åbningen i kongrescentret 12. december har Falck foretaget 28.302 næsepodninger. Man har fundet 705 positive tests. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Vemodig leder siger farvel til testcenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vemodig leder siger farvel til testcenter

Ringsted - 23. januar 2021 kl. 16:13 Af Kasper Frank Kontakt redaktionen

Driftslederen af Falcks coronatestcenter i Ringsted, Nadia Kongsted, ærgrer sig over, at Falck ikke længere skal stå for næsepodningerne i Ringsted Kongrescenter.

31. januar klokken 16 er det slut, da rettighederne til at foretage gratis lyntest på det offentliges regning i stationære testcentre per 1. februar overgår til Carelink og SOS International, som har vundet udbuddet.

Samtidig bliver 60 procent af det offentliges lyntest-kapacitet mobil. Det vil sige, at den kan rykke ud til for eksempel plejecentre, daginstitutioner og ungdomsuddannelser.

De resterende 40 procent skal forsat være i stationære testcentre, som man kender det fra de nuværende lyntestcentre.

Har haft travlt Siden 12. december har Nadia Kongsted stået i spidsen for testcentret i Ringsted, som foretog flere end 2000 test i døgnet, da efterspørgslen var på sit højeste lige inden jul.

- Vi er smadder ærgerlige over det, og det er lidt vemodigt, at vi skal lukke ned. Alle vores medarbejdere og podere har dog godt været klar over, at der var en risiko for, at vi ikke skulle fortsætte efter 31. januar, hvor kontrakten udløb, siger Nadia Kongsted.

Mens Falcks lukker testcentret med gratis lyntest ned i Ringsted Kongrescenter, fortsætter koncernen med at have udkørende teams, som mod betaling foretager næsepodninger i virksomheder.

- Nu kører vi videre med erhvervsdelen. Vi har været med til at løse en samfundskritisk opgave i en svær tid, og det er vi rigtig stolte over, siger Nadia Kongsted.

Driftslederen fortsætter 1. februar sit arbejde i den erhvervsrettede del af Falcks testtilbud, som hun også var ansat i, inden opgaven med at banke et døgnåbent testcenter op ventede i december. En opgave der skulle løses hurtigt.

- Det har været en fornøjelse, og kongrescentret har virkelig været klar, fleksible og hurtige. Vi kunne nærmest rykke ind med under en dags varsel, husker Nadia Kongsted.

Inden Falck rykkede ind i kongrescentret, bestod testfaciliteterne af et telt, hvor der på en travl dag med massiv kø kunne testes mellem 800 og 1000 borgere.

Fra 4 til 36 ansatte De nye og bedre faciliteter blev også startskuddet til mere personale, og Nadia Kongsted gik fra 4 til 36 fuldtidsansatte til at foretage podninger og andet arbejde.

- Det var noget af en opnormering og en masse nye ansigter, som bare kom med et fedt gåpåmod og entusiasme om at løse den her samfundsvigtige opgave. Det er folk fra alle mulige brancher og med forskellige uddannelser, som ville hjælpe i en svær tid, siger hun.