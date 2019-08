Veloplagt og nærværende koncert af Joey Moe

En veloplagt Joey Moe åbnede Anlægsscenen på årets Ringsted Festival i overbevisende stil.

Foran et talstærkt publikum, som havde øvet sig flittigt på sangene på deres børne- og ungdomsværelser, indledte Joey Moe med et af sine største hits "Million" gennem sin nu 14 ørige lang karriere. Det resulterede i koncertens første fællessang og den gode kontakt mellem Joey og publikum blev bevaret på imponerende vis gennem den omkring en time og et kvarter lange koncert.

Joey Moe lagde ikke skjul på sin store taknemmelighed over, at han har formået at lægge en hård opvækst på Amager bag sig og i en årrække har kunnet leve af at spille musik.

- Hvor er det fantastisk, at jeg efter så mange år fortsat kan få publikum til at synge med på mine sange. Det er jeg meget taknemmelig over, lød det fra sangeren, da afslutningen på koncerten nærmede sig.

Under sidste ekstranummer "Smukkest på en søndag " tog Joey Moe sig en tur ud blandt publikum og modtog fortjent hyldest for sin indsats.