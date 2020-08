Vellykket sommerfest med mad og musik

I samarbejde med LEV Ringsted kommunekreds blev der lørdag den 15. august afholdt et sommerarrangement for beboerne på bostedet Bengerds Huse på Bengerds Allé i Ringsted.

Bestyrelsen for LEV Ringsted fik ideen til dette under nedlukningen som følge af coronasituationen. Beboerne på Bengerds Huse har været hårdt ramt af denne. I perioder har de ikke kunnet modtage besøg af deres pårørende og deres beskæftigelses- og fritidstilbud har i lang tid været lukket på grund af smittefaren, så de kunne nok trænge til en opmuntring efterfølgende.

Bengerds Huse er et bo- og aflastningstilbud for voksne borgere, som alle kendetegnes ved at have en varig og/eller en betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Det vil sige borgere, som har behov for hjælp til dagligdagssituationer.