Velbesøgt event om vold mod kvinder

Ringsted - 01. juli 2021 kl. 14:50 Af Niels Nedergaard Kontakt redaktionen

Hvordan kan man udtrykke sine frustrationer over vold begået imod kvinder i hjemmet?

Svaret kunne man få onsdag eftermiddag, da organisationen Danner i samarbejde med Ringsted Krisecenter afholdt kunstudstilling i krisecentrets have på Sorøvej.

Her havde publikum mulighed for at kigge nærmere på billeder af kvinder, som alle har været nogle af de mange ofre for vold i hjemmet. Undervejs var der også tid til en tår kaffe og et stykke kage.

Fotoudstillingen går under navnet »Red Min Søster«, og opbakningen til arrangementet var stort.

Billederne er taget af fotografen Sarah Buthmann, og hun var en glad kvinde, da DAGBLADET fangede hende efter arrangementet, mens hun samtidig understregede vigtigheden af at sætte fokus på emnet.

- Jeg synes, det er en anderledes måde at vise det frem på. Det er ligesom min måde at bidrage med noget. Jeg er vildt glad for det fremmøde, der var i dag, og jeg er meget tilfreds. Det er et meget vigtigt emne, så det er fedt, at folk også møder op for at se udstillingen, fortalte Sarah Buthmann.

Fantastisk opbakning Hos Danner, der står bag hele fotoudstillingen "Red Min Søster," jubler man også over den store opbakning, som man har modtaget.

Det var derfor en glad direktør, Lisbeth Jessen, som takkede mange gange for støtten fra både de mange fremmødte, men også til hele Ringsted Kommune samt politiet i byen.

- Det er fantastisk at se så stor en opbakning. Både fra politiet i kommunen og fra borgerne. De er kommet for at se udstillingen, og jeg håber jo, at de også kommer i de følgende dage ude foran Postgården ved Café Skema på torvet. Jeg synes, det er rørende at opleve den opbakning. Det er også dejligt at vide, at både politikredsen og kommunen har meget stort fokus på vold i familier, og de vil rigtigt gerne gøre mere. Det giver mig håb for fremtiden, fortalte Lisbeth Jessen.

Også borgmester Henrik Hvidesten deltog i arrangementet. Han lagde især vægt på vigtigheden af, at organisationer kommer med initiativer.

Social fond skal i spil På den måde kan kommunen være med til at støtte lignende tiltag økonomisk i fremtiden med midler fra den Sociale Investeringsfond.

- Vi vil gerne have nogle initiativer som dette til at komme udefra. Det er også grunden til, at vi har sat penge af til den Sociale Investeringsfond. På den måde er det ikke kun os som kommune, der skal arrangere og initiere det. Så når krisecenteret kommer og siger, at de har en vigtig sag, så har vi faktisk mulighed for at understøtte det, lød det fra Henrik Hvidesten over for DAGBLADETS udsendte.

I alt har den Sociale Investeringsfond i Ringsted Kommune afsat fire millioner kroner til forskellige tiltag herunder projektet »Red Min Søster«.

Kunstudstillingen fortsætter torsdag og fredag, hvor den kan opleves ved Postgården klokken 14-18.

Ud over at lægge vejen forbi Ringsted, går turen også til Randers, Kolding og Holstebro i løbet af sommeren med samme set up som ved onsdagens arrangement.