Varm suppe og tændte lys støtter de hjemløse

Ringsted - 10. november 2019

På mandag aften den 11. november bliver der ekstra lys i mørket på flere måder i Sct. Knudsgade.

Her er Kirkens Korshær i Ringsted med til at markere korshærens landsdækkende støtte for de hjemløse.

I mange byer over hele landet tændes der klokken 19 mandag aften et bogstaveligt lys for hver hjemløs i kommunen.

- I Ringsted Kommune er der registreret 46 hjemløse. Så vi tænder selvfølgelig 46 lys foran den gamle genbrugsbutik, og så byder vi på varm suppe med flute og en kop kaffe, fortæller Mikkel Benzner, leder af Kirkens Korshærs varmestue Cafe Dagmar til DAGBLADET Ringsted.

Han håber, at mange vil være med til at skabe et mere overført lys i mørket til de hjemløse ved at komme forbi og vise deres støtte til mennesker, der af forskellige årsager ikke har deres eget hjem at sidde og spise hjemmelavet suppe i.

Mikkel Benzner og de frivillige går selv i køkkenet i korshærens kælder og kokkerer den varme suppe.

I ulige år laver VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd - en landsdækkende registrering af hjemløse i Danmark. Opgørelsen i 2019 er fra september, og her viste analysen, at der skal tændes 6431 lys i Danmark på mandag klokken 19.

Hvis man nu skulle undre sig over, hvorfor man i Ringsted ikke ser 46 udsatte mennesker overnatte i parker, på bænke, i porte og andre steder med lidt mulighed for at hvile i nogenlunde læ, har det en årsag.

- Vi har nogle hjemløse, der kommer hos os, for at komme væk fra gaden, men jeg tror ikke, at vi har 46. »Hjemløs« er også en betegnelse for mennesker, der ikke har en fast adresse, men kan låne en sofa hos en kammerat for en periode.

- Det kan for eksempel være, fordi kommunen ikke har ledige boliger, så man står som hjemløs, mens man venter på en bolig, forklarer Mikkel Benzner.

Nogle af de 46 har derfor et sted at sove og være indendørs i kulden, men ikke i et egentligt eget hjem.

De tæller også med i statistikken.

- Der kommer hjemløse hos os. Og vi tænder selvfølgelig 46 lys, siger Mikkel Benzner.