Der var læsset alt for meget i varebilen. Foto: Kenn Thomsen

Artiklen: Varebil vejede over 1,5 ton for meget

Den 25-årige deltog i en narkometertest, der indikerede, at han var påvirket af narkotika under kørslen, hvorfor han blev anholdt og sigtet for narkokørsel i varebilen, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.