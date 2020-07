Vanvittigt: Bilist kørte 113 km/t i byzone

Da vejen ligger i byzone er fartgrænsen den sædvanlige 50 km/t og politiet tøver da heller ikke med at kalde fartsynderen for en vanvidsbilist i ordensmagtens opsummering af fartkontrollen via Midt- og Vestsjællands Politis Twitter-konto.

Ud af dem blev 12 bilister blitzet af politiets kamera, fordi de kørte over den tilladte hastighed. To kørte så hurtigt, at det udløser et klip i kørekortet.