Majanita Hansen og Esko Bassing overtog stillingen som forpagtere af Danhostel Ringsted 1. februar sidste år. Foto: Anders Ole Olsen

Vandrehjem vil være vært for flere messer: Vi er friske på det hele

Weekendens spirituelle sundhedsmesse er den første messe, som holdes på Danhostel med det nye forpagter-par ved roret. Men det bliver ikke den sidste.

Ringsted - 24. februar 2020 kl. 15:11 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med en baggrund som henholdsvis landskabsarkitekt og konditor lå det måske ikke lige i kortene, at ægteparret Majanita Hansen og Esko Bassing skulle blive de nye forpagtere af et hostel. Men forpagterparret, der siden 1.februar sidste år har stået i spidsen for Danhostel i Sct. Bendtsgade, er gået til opgaven med drive og dedikation, og det har givet pote.

- Nu er jeg ikke meget for at prale, men vi har faktisk fordoblet vores overnatningstal på det første år, siger Majanita Hansen.

Det er blandt andet sket gennem fokus på arrangementer og markedsføring.

- Vi ligger jo lidt skjult bag kirken, og jeg har talt med flere indfødte ringstedere, som slet ikke vidste, at der lå et hostel her, siger Majanita Hansen.

I det seneste år har Danhostel i Sct. Bendtsgade lagt lokaler til en lang række fødselsdage, kurser og arrangementer, men weekendens spirituelle sundhedsmesse er den første messe, som holdes på vandrehjemmet. Men det bliver ikke den sidste, hvis det står til forpagterparret.

- Vi har nogle fede lokaler her, og vi vil jo rigtigt gerne have, at de bliver brugt. Vi er meget åbne over for, hvad de lokale måtte have af idéer og forslag til arrangementer. Vi er friske på det hele, siger Majanita Hansen.