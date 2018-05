Se billedserie Fredag den 25. maj kommer der for første gang rindende vand i de nye bassiner og kanaler på Torvet i Ringsted. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Vandhanen på Torvet bliver åbnet to gange fredag 25. maj Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vandhanen på Torvet bliver åbnet to gange fredag 25. maj

Ringsted - 17. maj 2018 kl. 09:39 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er underholdning for både store og små, når Ringsteds nyrenoverede torv åbner med to arrangementer fredag den 25. maj.

Om formiddagen hjælper mere end 350 børn fra 11 af Ringsteds daginstitutioner borgmester Henrik Hvidesten (V) med at åbne for vandet for at demonstrere Torvets nye bassiner og kanaler med rindende vand.

Om eftermiddagen er det viceborgmester Per Nørhave (DF), der åbner for vandet for at demonstrere de nye bassiner og kanalers herligheder. Der vil desuden være underholdning, udeservering ved områdets cafeer og restauranter og information om Torvets funktioner for vand og mennesker.

Ringsteds nye torv er lavet i et samarbejde mellem Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning. En væsentlig del af det nye torv handler nemlig om håndtering af regnvand.

- De små bassiner og kanaler på det nye torv har en dobbeltfunktion: dels skal de være med til at forhindre oversvømmede kloakker og kældre ved store mængder nedbør, og dels skal vandet gøre torvet til et hyggeligt og indbydende sted at opholde sig, forklarer direktør for Ringsted Forsyning Janne Hansen.

Åbningsprogrammet fredag 25. maj:

Børneprogram

10.00: Kommunens børnehaver ankommer.

10.15: Borgmester Henrik Hvidesten åbner for vandhanen til bassin 1.

10.20: Duck race i de nye kanaler, hvor børnene kan vinde billetter til Ringsted Børnefestival.

10.20: Mød Viktor Vanddråbe og information fra Ringsted Forsyning.

10.30: Saft, boller frugt til børnene.

10.45: Koncert med Kathrine Bille fra Lille Nørd.

11.30: Børnearrangement slutter.

Familieprogram

15.00: Musikskolens Street Parade marcherer ind på Torvet.

15.00: Lær mere om Torvet i informationsboder om det nye torv.

15.00: Caféer og restauranter sælger mad og drikkevarer.

15.15: Viceborgmester Per Nørhave åbner for vandhanen til bassin 1.

15.30: Koncert med Garcons Manouche.

17.00: Arrangementet slutter.