Vandet nåede op i knæhøjde under tordenvejret

Ringsted - 06. oktober 2020 kl. 12:23 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen

Lynet slog ned omkring klokken 21.45 mandag og lavede sort skærm hjemme hos beredskabsinspektør og vagthavende indsatsleder Torben Larsen fra Midt- og Sydsjællands Brand og Redning. i Ringsted.

Der blev alligevel ikke tid til at se tv, for de næste fire timer fik han lynende travlt med opgaver som følge af det massive tordenvejr, der gav meget regn, men ikke var et officielt skybrud.

- Det begyndte allerede på Bragesvej klokken 21.45, hvor jeg blev bedt om at se på et kloakdæksel, der var røget op og havde ramt en bil. Der holdt en bil mad havariblinket tændt, men der var ikke nogle løse kloakdæksler. Mens jeg stod der, stoppede 5-6 bilister og fortalte, at den var helt gal på Østre Ringvej under jernbaneviadukten, fortæller Torben Larsen.

Det var den også. - Vi stod i vand til knæene. Det er cirka 60-65 centimeter, siger Torben Larsen.

Det tog næsten tre timer, før han, Falck og to slamslugere var færdige med at fjerne vandet på ringvejen.

Flere anmeldelser Vandet gav også problemer andre steder.

På Kærup Industrivej anmeldte en utålmodig bilist til politiet, at hans bil var blevet ramt af et kloakdæksel, der var vippet op på grund af vandtrykket nedenunder.

Opkaldet gik videre til Torben Larsen, mens han stod i vand til knæene på ringvejen.

- Bilisten ville have, at jeg skulle komme og se på det for at være vidne for ham overfor hans forsikringsselskab. Der måtte jeg sige, at jeg var optaget af en vigtigere opgave, siger Torben Larsen.

Også på Sorøvej var der vandmasser. Det betød, at en ung mand på knallert kom galt af sted, da klokken var lidt over 23.

Knallerten væltede, da den unge mand kørte gennem en stor vandsamling. En ambulance blev sendt til stedet, hvor knallertkøreren var sluppet med skrammer, oplyser, Midt- og Vestsjællands Politi.

Ikke skybrud Der var meget regn over Ringsted Kommune i aftes, men det var ikke et officielt skybrud, fortæller klimatolog Frans Rubek fra DMI.

- Den officielle målestation i Ringsted viser, at der i aftes mellem klokken 21 og 22 faldt 11,5 millimeter regn. Det skal mindst 15 millimeter til, før det er et skybrud, siger Frans Rubek.

Måleren ved Mulstrup måler selvsagt kun den specifikke nedbørsmængde lige der.

- Der kan godt være faldet 15 millimeter eller mere, så der har været skybrud andre steder i Ringsted Kommune, men den officielle måling siger 11,5 millimeter, tilføjer han.