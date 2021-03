Vallentin er kandidat til regionsrådet

Mette Vallentin har boet i mange år i Ringsted, men flyttede til Nykøbing Falster for et par år siden.

"Vi ved, hun vil kæmpe for vores område. Hun brænder for Ringsted, så da muligheden for at hun kunne opstille med støtte både fra Ringsted og Guldborgsund, der helt sikkert ville større mulighed for valg til regionsrådet, blev hun indstillet som kandidat.", fremgår det af beretningen fra SF's generalforsamling.