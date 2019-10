- Vi kigger efter et træ, der er højt, slankt og har en jævn grenfordeling uden større bare plamager, sagde Katrine Kas Schulz om Ringsted Kommunes kriterier for juletræet forud for tirsdagens udvælgelse.

Valget er faldet: Her er årets juletræ

En 16 meter høj nordmannsgran fra Højbjerg Skove ved Jystrup er valgt som det juletræ, der skal pryde Torvet til jul i år. DAGBLADET tog med i skoven for at følge udvælgelsen.

I 2017 blev Aars i Vesthimmerland landskendt for at have 'Danmarks grimmeste juletræ'. Det blev så stort et tilløbsstykke, at handelsstandsforeningen i den lille by gentog stuntet året efter. Denne gang som et bevidst valg.

Der ligger ingen smarte pr-stunts klar i skuffen hos Katrine Kas Schultz. Som ny teamkoordinator for Grønne Områder og Parker i Ringsted Kommune står hun i år med ansvaret for at udvælge det juletræ, der skal pryde Torvet i Ringsted om godt en måneds tid.