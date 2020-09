Politiet har fået to anmeldelser det seneste døgn, om at bedragere først ringer og så tropper op hjemme hos folk efter kort og koder. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Vaks kvinde anmeldte lusket bedrageriforsøg

Ringsted - 29. september 2020 kl. 14:39 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen

Kl. 20.24 tirsdag anmeldte en vaks 56-årig kvinde fra Ringsted, at hun nu for tredje gang var blevet ringet op af et ukendt nummer, hvor en person udgav sig for at være fra NEM-ID i Aarhus.

Kvinden havde ikke givet nogen personfølsomme oplysninger, men ville gerne have, at politiet noterede de mistænkelige opringninger.

Samme dag, nogle timer tidligere havde Midt- og Vestsjællands Politi modtaget en lignende anmeldelse fra en 80-årig kvinde fra Gundsømagle ved Roskilde. Her havde en mand ringet og fortalt kvinden, at hun havde været udsat for et hackerangreb. Senere ringede en anden mand, som foregav at være fra kvindens bank, hvorefter hun blev narret til at give oplysninger om sit betalingskort, nem-id og bankforhold. Selv om kortet hurtigt blev spærret, var der allerede blevet hævet 6000 kroner.

- Det er et eksempel på, at i det ene tilfælde gav man oplysningerne, og i det andet, gjorde man ikke, siger kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi Charlotte Tornquist.

Ring til politiet Politiet benytter derfor lejligheden til igen at advare borgere om denne type opkald:

- Giv aldrig personfølsomme oplysninger i telefonen eller til personer, som uopfordret banker på din dør. Oplys aldrig koder eller tal fra NEM-ID til andre. Ud over tyveri via netbank eller hævning fra bankkonti, er der flere eksempler på, at der optages store kviklån i de forurettedes navne. - Pårørende til ældre eller sårbare borgere bør have særlig opmærksomhed omkring problemet, og tale med dem om denne form for bedragere, lyder opfordringen fra politiet.

Og videre: - Ring til politiet på tlf. 114, hvis du eller dine pårørende modtager denne type mistænkelige opkald eller henvendelser.