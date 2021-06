Snart kan Baghuset i Ringsted se frem til at kunne udskænke alkohol indtil klokken 24.00 i stedet for 22.00. Foto: Thomas Olsen

Værtshuse jubler over udvidede åbningstider

Ringsted - 10. juni 2021 kl. 10:59 Af Niels Nedergaard Kontakt redaktionen

Natten til torsdag kom regeringen og de øvrige partier i Folketinget frem til en stor aftale for en yderligere genåbning af Danmark. Snart kan danskerne se frem til at få deres normale liv tilbage igen, og det skaber glæde flere steder.

Ét af stederne, hvor man jubler, er blandt de lokale værtshuse i Ringsted.

Indtil nu har de nemlig kun måttet have åbent til 23.00 grundet corona-restriktionerne, men med den nye aftale får barerne lov til at holde åbent frem til midnat, hvilket også betyder, at reglen om sidste udskænkning klokken 22.00 bliver sløjfet.

Netop det sidste vækker glæde hos værtshusene i byen.

- Det får jo den betydning, at vi ikke længere kommer til at have det problem, som vi har haft indtil nu, hvor vi har haft fuld knald på fra 20-22 hver fredag og lørdag. Vi er blevet løbet over ende i de her to timer, og jeg tror på, at det vil blive bredt mere ud, at vi får forlænget udskænkningen i yderligere to timer, siger Rene Pedersen, der er ejer af Baghuset i Ringsted.

Samtidig betyder den udvidede åbningstid, at gæsterne ikke længere stå i et dilemma om, hvorvidt de vil blive på en restaurant indtil lukketid eller smutte før tid for at kunne tage på værtshus, og det er Rene Pedersen lykkelig over.

- Lige nu får jeg ikke alle de kunder, som er ude og spise og som gerne vil ud og have et par drinks eller en fadøl efter maden. Som tingene har været indtil nu, kan du jo ikke nå begge dele, så derfor tror jeg på en endnu større fremgang, for nu begynder jeg at få alle de kunder, siger han.

Giver mindre stress Også hos Café SKEMA glæder man sig over, at man nu har to ekstra timer til at få langet en masse gode fadøl over disken til kunderne. Det vil nemlig skabe markant mindre stress for medarbejderne, at der nu er udsigt til udskænkning helt frem til 24.00. Det fortæller ejer, Hans-Jakob Christensen.

- Det er jo længe ventet, at vi kan få lov til at holde længere åbent, for der har godt nok været pres på fra 19-22. Vi har simpelthen haft så travlt i den periode, så det bliver rart, at vi nu kan brede det lidt mere ud, så der ikke er så meget tryk på hele tiden, og det gør også, at folk ikke panikker, når de skal bestille drikkevarer inden 22.00, for det har været lidt af en udfordring for os, siger han.

Sidst, men ikke mindst ser både Rene Pedersen og Hans-Jakob Christensen frem til at kunne tage mundbindet eller visiret af og igen snakke fuldt ud med gæsterne uden at stå med ekstra sved på panden.

- Jeg glæder mig nok mest til, at vi slipper med det her trælse mundbind. Det gør jo, at vi lige pludselig kan begynde at trække vejret igen bag baren. Man kan jo nærmest ikke trække vejret, når man har travlt og går og arbejder, og det har altså ikke været sjovt, siger Hans-Jakob Christensen.

Den holdning deler Rene Pedersen også.

- Vi begynder at nærme os normale tilstande igen. Det er jo rart, at der bliver åbnet op igen, og så er det rart, at det forbandet mundbind forsvinder, for det er godt nok ikke særligt sjovt at stå med i så mange timer inde bag en bar, siger Rene Pedersen.

Allerede fra fredag træder de nye åbningstider i kraft. De udvidede åbningstider gælder også for restauranter og caféer.