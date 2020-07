Her kan du se, hvor Ringsteds fire badesøer ligger. Grafik: Nikolaj Kennov Rasmussen

Værsgo! Tag et dyp i Ringsteds badesøer

Ringsted Kommune råder samlet set over fire badesøer, hvor man kan blive nedkølet i sommervarmen: Haraldsted Lille- og Langesø, Gyrstinge Sø og Hvidsø i Jystrup.

Det er alle søer, der henover sommersæsonen fra 1. juni til 31. august tjekkes efter hver fjortende dag for at undgå alger, der har det med at hobe sig op i stillestående vandløb, når det bliver varmt.