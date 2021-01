Se billedserie Daglig leder Mikkel Benzer har modtaget mange afbud fra de frivillige medarbejdere efter de seneste stramninger af coronarestriktionerne. Foto: Kasper Frank

Værested i problemer: Frivillige bliver hjemme

Ringsted - 14. januar 2021 kl. 13:28 Af Kasper Frank

Coronapandemien rammer væresteder for socialt udsatte mennesker hårdt. Stort set samtlige af de ældre frivillige i Kirkens Korshærs værested Café Dagmar i Ringsted har trukket stikket under den nuværende nedlukning af landet. Det fortæller daglig leder Mikkel Benzner.

Han håber, at caféen undgår at lukke helt ned. Væresteder for socialt udsatte er undtaget de fleste af coronarestriktionerne, men manglen på frivillige kan vise sig at blive et problem

- Vi kan godt mærke det. Det ville være rigtig trist, hvis vi skal lukke helt ned. Normalt har vi 12 frivillige, men i øjeblikket holder vi caféen kørende med tre frivillige, mig som leder, en ansat på 32 timer og en praktikant. Vi får det til at fungere, siger Mikkel Benzner.

Manglen på frivillige betyder, at caféen lukker lidt tidligere end normalt, ligesom serviceniveauet ikke er helt, som det plejer at være. Derudover har man begrænset antallet af personer, der bliver lukket ind i det store cafélokale til 30 mod 50 tidligere.

- Der er stor forståelse for det blandt vores brugere. De får stadig dejlig mad, men vi kan ikke vaske deres tøj i samme stil, som vi plejer. Det er noget af det, vi må slække på, men folk er lykkelige og taknemmelige over, at vi kan holde åbent, siger Mikkel Benzner.

Det er dog ikke kun de frivillige, som bliver hjemme fra værestederne.

Udsatte holder sig hjemme Ifølge Rådet for Socialt Udsatte er der flere af de udsatte borgere, som holder sig hjemme, fordi de godt ved, at de kan få et vanskeligt forløb, hvis de bliver smittet med coronavirus. Det kan være borgere med KOL eller dårligt hjerte. Men det er væsentligt for netop den gruppe mennesker, at de har nogen at gå til.

- Det er vigtigt, da pandemien både handler om konkret sygdom, men også om vores sociale liv, og for rigtig mange af den her gruppe borgere, er det at være kontakt med nogen i løbet af en dag rigtig afgørende. Det kan være nogen, der kan hjælpe med mad, at de bliver tilset, når de er syge og få forklaret, hvad vi står midt i. Mange går med deres egne tanker og kan blive angste. Det er virkelig afgørende at være kontakt med nogen, og her er værestederne et sted, der kan hjælpe, siger formand Vibe Klarup til Radio4.

Mikkel Benzner oplever også, at flere af værestedsbrugerne er mindre tilbøjelige til at besøge Café Dagmar. Derfor er der oprettet ringelister, ligesom der i nogle tilfælde er blevet bragt mad ud til de allermest udsatte.

Coronatræthed Tendensen med færre frivillige er den samme over hele landet, og ifølge Vibe Klarup er der også ved at opstå en form for coronatræthed på værestederne.

- Det her har varet meget længe, og der er også naturligt blandt de frivillige en træthed og udmattelse nu og en tilbøjelighed til at kigge på, hvordan man kan passe på sig selv og sin egen familie ud over også at lægge en kæmpe indsats for de udsatte, som de plejer at gøre, siger formanden til Radio4 og fortsætter:

- Nu er der en situation, hvor vi håber, at alle kan holde ud de sidste par måneder.

I Café Dagmar er billedet det samme, fortæller Mikkel Benzner.

- Jeg kæmper meget imod udmattelsen hos os, og jeg er som leder opmærksom på, at folk føler sig trætte. Jeg prøver at forkæle dem lidt ekstra og opmuntre personalet på forskellige måder, siger han og rækker armen ud efter folk, som kunne have lyst til at give en hjælpende hånd i caféen på Bøllingsvej.

- Jeg trækker en stor last på dem, der er tilbage. Vi holder fanen højt, men vi skal ikke miste mange flere, før det bliver svært at drive caféen. Vi vil meget gerne have flere frivillige, også selv om det kun er et par timer, man kan give. Jeg vil meget nødigt skære yderligere i åbningstiden, lyder bønnen fra Mikkel Benzner.

Café Dagmar har i øjeblikket åbent mandag-fredag kl. 8.30-13.