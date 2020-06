Væltet ko krævede Falck med bæltekøretøj

- Vi bliver over middag kaldt ud til en gård mellem Ringsted og Herlufmagle, hvor opgaven går ud på, at en ko er væltet i stalden og ikke kan rejse sig igen, da gulvet i stalden er meget glat. Vi skal derfor have den flyttet på græs.

Kræver udstyr

Sådan en opgave kræver en hel del udstyr. Falckredderne skal have spændt en trailer med et lille bæltedrevet køretøj på redningskøretøjet. I fagsproget kaldes traileren for »Muldyret«. Dér sidder også et spil beregnet til at trække dyret, såfremt det er dødt.

Der monteres yderligere en spade, som fæstnes til jorden, så "Muldyret" kan stå fast. Til sidst, en båre på hjul, der trækkes efter »Muldyret«. Båren er kraftig og dimensioneret til, at der kan ligge en ko på den.