Vægtløftere blev hædret på træningsaften

Ringsted IF's vægtløftere har haft besøg af Kultur- og Fritidsudvalgsformand Daniel Nørhave (DF) i klubbens lokaler i Ringsted Sport Center.

Udvalgsformanden var dog ikke kommet for at løfte vægte men for at lykønske klubbens medaljevindere fra 2019 med deres flotte resultater ved både danske og internationale mesterskaber.