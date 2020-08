Et velkendt trick om at spørge om vej til stationen lød lidt for lusket for en vågen Ringsted-borger. Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Vågen borger jagede mulige tricktyve væk fra kvinde med rollator Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vågen borger jagede mulige tricktyve væk fra kvinde med rollator

Ringsted - 19. august 2020 kl. 10:48 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag klokken 11 anmeldte en handlekraftig og opmærksom, 56-årig mand fra Ringsted, at han ca. 10 minutter tidligere havde jaget to kvinder i spraglet tøj væk fra en ca. 70-årig kvinde med rollator i Brogade i Ringsted.

Anmelderen havde set de to kvinder henvende sig til kvinden med rollator for at spørge hende om vej til hospitalet.

Da den 56-årige havde den klare opfattelse, at det kunne være optakten til en tricktyveri over for den ca. 70-årige kvinde, jagede han de to kvinder væk.

Kvinderne, der blev beskrevet som ca. 50-årige, den ene med en guldtand, fik ifølge anmelderen også travlt med at komme væk og forlod området i en sølvfarvet personbil med udenlandske nummerplader. Bilen kørte i retning mod Ringsted Station og herefter i ukendt retning.

Politiet har ingen oplysninger om den ca. 70-årige kvinde med rollator, og politiet fandt heller ikke frem til de to mistænkte kvinder.

Klokken 19.09 fik politiet en ny henvendelse om mistænkelig adfærd måske forøvet af de samme kvinder i Bjæverskov-området ved et supermarked på Ejbovej. En patrulje kørte til området for at lede efter kvinderne og deres bil, men fandt hverken bilen eller kvinderne.

Politiet vil gerne i kontakt med den ca. 70-årige kvindelige rollatorbruger i Ringsted, så hendes identitet kan blive oplyst.

Politiet kan kontaktes på telefon 114, hvis man har oplysninger i sagen.