VVS-firma er kåret til årets bedste læreplads

VVS-firmaet Ingo Olsen Aps i Ringsted er blevet kåret som Årets lokale læreplads 2020 af EUC Sjælland. Virksomheden er et VVS-firma etableret i 1960 af Ingo Olsen. I dag ledes virksomheden af trejde generation Michael Ingo Olsen, der er mester.

Årets Læreplads er en kampagne, hvor elever kan indstille deres læreplads/virksomhed til at deltage i konkurrencen om at blive kåret til »Årets Læreplads« i Danmark.

- Michael sætter stor tiltro til sine lærlinge, og lader os tidligt stå på vores egne ben, så vi får lov til at tænke selvstændigt. Hvis vi så ikke kan løse de opgaver, vi bliver sendt ud på, så er han god til selv at komme ud til os og guide os, så vi får en bedre forståelse af opgaverne, så vi aldrig føler at vi står alene.