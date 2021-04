Henrik Clausen og Rikke Orehøj Bønnelykke er ved at fylde varer på hylderne i VVS-Ekspertens butik, der åbner på Industriparken 10B mandag 3. maj. Foto: Thomas Olsen

VVS-Eksperten gør klar til åbning

Ringsted - 24. april 2021 kl. 08:37 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen

VVS-Eksperten er i øjeblikket ved at gøre klar til at åbne en afdeling i Ringsted, og den får til huse på Industriparken 10B.

Forretningen åbner den 3. maj, og det er lidt tidligere end beregnet. - Vi har valgt at åbne, fordi vi er så lange fremme, siger regionschefchef Henrik Clausen.

Der holdes dog fast i en åbningsfest den 7. maj, hvor der bydes velkommen med åbningssalg med gode rabatter. Denne dag kan man møde forskellige leverandører, og VVS-Eksperten får besøg af en pølsevogn.

Rikke Orehøj Bønnelykke bliver butiksbestyrer, og hun kommer fra firmaets afdeling i Holbæk. Foruden Rikke Bønnelykke, bliver der tre ansatte - to VVS-uddannede samt en elev.

Hos VVS-Eksperten er alle ansatte faguddannede, så de kan give kunderne den rette rådgivning.

- Vi ved, hvad vi snakker om, understreger Henrik Clausen.

Der er et stort varesortiment at navigere i. Der vil være 3500 varenumre i forretningen i Ringsted, men virksomheden har ikke mindre end 25.000 varenumre.

- Vi kan altid hjælpe kunderne på den ene eller anden måde, og det vi ikke har, det kan vi skaffe, understreger Henrik Clausen.

På hovedlageret i Hedensted sidder der også folk med stor ekspertise, som butikkerne kan trække på.

I VVS-Ekspertens sortiment finder kunderne blandt andet firmaets egen værktøjsserie samt pillefyr og varmepumper af egen produktion. Desuden er der en lang række elvarer.

Afdelingen i Ringsted har et butiksareal på 650 kvadratmeter plus lager. Gennemsnitssortimentet er det samme i alle butikkerne, men her til at begynde med er der en prøveperiode, hvor lageret bliver fyldt op efter kundernes efterspørgsel.

32 butikker

VVS-Eksperten blev etableret i 2000 af Allan Elgaard i Hedensted, og kæden er stadig privatejet.

Siden er den vokset sig stor, så der i dag er der 32 butikker over hele landet med omkring 175 ansatte.

Da finanskrisen kom i 2008 åbnede VVS-Eksperten to butikker om året, fordi der kom mange gør det selv-folk.

Virksomheden vækster endnu hurtigere i dag. Alene her i første halvår af 2021 skyder fem nye butikker op. I marts åbnede der tre butikker, og i maj åbner foruden afdelingen i Ringsted en butik i Viby Jylland.

- Vi har haft rigtig travlt i coronaperioden, fortæller Henrik Clausen.

Ønsket er at åbne yderligere to til tre butikker inden for det næste års tid.

Når VVS-Eksperten har valgt at åbne i Ringsted skyldes det, at via handel på nettet har man kunne konstatere, at der er mange kunder fra Ringsted.

- Samtidig kan vi se, at der er mange, der er flyttet til byen, siger Henrik Clausen.

Som tommelfingerregel vil VVS-Eksperten gene have minimum 30 kilometer mellem sine butikker, og at de er placeret i byer med over 20.000 indbyggere. De nærmeste butikken til Ringsted ligger i Næstved, Køge og Holbæk.

Afdelingen i Ringsted forventes at kunne trække kunder fra Borup og Viby.

Den nye VVS-forretning har åbent fra den 3. maj klokken 9-17 på hverdage og lørdag klokken 9-14. Det er værd at bemærke at der er en spærring på Industriparken, så den ikke er gennemkørende. Derfor skal biler køre ind fra Thorsvej.

Henrik Clausen har et ønske om, at vejen kan bliver åbnet hele vejen igennem. Leverandører bliver via GPS'en ledt den anden vej fra Bragesvej og bliver stoppet af spærringen.