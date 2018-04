Se billedserie Kunstnerne Katja Bjørn (tv) og Jette Ellgaard udstiller hver deres videoinstallation på Ringsted Galleri april måned ud. Foto: Hans-Henrik Lærke

VIDEO, VIDEO på Ringsted Galleriet

Ringsted - 10. april 2018 kl. 15:38 Af Hans-Henrik Lærke Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De to video-kunstnere Katja Bjørn og Jette Ellgaard er aktuelle med hver deres videoinstallation på Ringsted Galleriet. De to værker afspejler vidt forskellige tilgange til kunstformen. For Jette Ellgaard er tilgangen meget dokumentarisk.

- Jeg synes ofte, en historie eller et historisk nedslag er spændende. Det giver en åbning til at forstå byen. Folk får en bro til at lære stedet at kende. I mit værk er jeg dykket ned i historien om Bodil Marie Bloch, fortæller Jette Ellgaard.

Videoværket »Korsevad« er blevet til ved hjælp af et barnebarns erindring og udfolder historien om overlæge Bodil Marie Bloch, som fra 1923 til 1950 drev hjemmet Korsevad i Ringsted, hvor børnehuset Kastanjehaven i dag holder til. Værket giver også et mere generelt perspektiv på vores behandlingen af udviklingshæmmede børn og unge igennem de sidste 100 år.

Katja Bjørn arbejder meget anderledes med sine værker. Hun går mere skulpturelt til værks.

- Der er ikke et facit eller et bestemt output, man skal have ud af mit værk, fortæller hun.

Med værket »Decollage« sætter hun fokus på menneskekroppen, kønsforskelle og -ligheder. Hendes video viser en mande- og en kvindekrop, der er sat så tæt sammen, at der kun er én krop, som er svær at adskille fra hinanden med det blotte øje.

- Jeg ønsker at vække beskuernes tanker, om hvad der sker, hvis man trækker kroppen og kønnet fra hinanden. Der opstår en underlighed, hvor man kan genkende sit eget køn, men have svært ved at se, hvor den ene krop slutter, og den anden begynder, fortæller hun.

Udstillingen kan ses frem til 29. april på Ringsted Galleriet, Bøllingsvej 15, på lørdage og søndage fra klokken 13-17.

