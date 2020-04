Mandagens genåbning af skoler og daginstitutioner i Ringsted var på dagsordenen på et ekstraordinært byrådsmøde torsdag aften. Enhedslisten ønskede at sikre byrådets opbakning til beslutningen om at åbne mandag d. 20 april.

V- og S-politikere om corona-debat: Pinligt og latterligt

Bølgerne gik højt, da Ringsted Byråd torsdag aften debatterede mandagens genåbning af skoler og daginstitutioner i Ringsted. Et forslag fra Enhedslisten, som havde indkaldt til mødet, blev nedstemt af et stort flertal.

I et notat fra Børne- og Undervisningsministeriet fremgår det, at ansvaret for at planlægge genåbningen ligger hos kommunalbestyrelsen.

Forvirring omkring betydningen af ordet 'kommunalbestyrelse' var baggrunden for, at byrådsmedlemmerne i Ringsted torsdag aften startede Skype for endnu en gang at debattere mandagens genåbning af skoler og daginstitutioner.

Ikke for at ændre i de planer, der allerede er lavet, men for at sikre, at beslutningen har været omkring byrådet og dermed er lovlig, skrev partiet i en pressemeddelelse torsdag.

Enhedslisten fremlagde derfor et forslag om, at byrådet giver beslutningskompetence til borgmesteren og administrationen. Det forslag blev efter en times debat nedstemt med 14 stemmer imod og 4 for.

Én af de få, der bakkede op om forslaget var Ringstedlistens Lars Tegl.

- Jeg forstår ikke, at borgmesteren ikke har en interesse i at tage byrådet med på råd, så vi kan have ejerskab over beslutningen. Det tegner ikke så godt for den demokratiske opfattelse. Det går ikke, at det er en borgmester og en direktion, der tror, de ejer kommunen, sagde Lars Tegl.