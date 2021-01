Uvis fremtid for lyntest i kongrescenter

Det er uvist, om Ringsted Kongrescenter fortsætter med at være centrum for lyntest af coronavirus.

SOS International har vundet retten til at udbyde lyntests og erstatter dermed Falcks rettigheder til at tilbyde gratis lyntest til borgerne fra 1. februar.

Selskabet var mandag formiddag endnu ikke klar til at fortælle, hvordan man har tænkt sig at tilbyde de gratis næsepodninger, oplyser en pressemedarbejder til avisen.

Med under en uge tilbage af Falcks aktiviteter i kongrescentret er det derfor endnu uklart, om der fortsat vil være mulighed for at blive testet for coronavirus døgnet rundt alle ugens dage i kongrescentret.