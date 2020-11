Belægningen på Torvet bliver ikke lavet om. Nu skal der i stedet ses på, om det skal være helt lovligt at cykle hen over Torvet. Foto: Thomas Olsen

Utrygge cyklister gør indtryk - en anden kørevej skal undersøges

De bør i stedet for at følge rundkørslen ved Nørregade og videre ned ad »bankvejen« rundt i de to skarpe sving ned i Søgade.

Man skal ikke stå mange øjeblikke på Torvet i Ringsted for at opleve cyklister, der tager styret i egen hånd og kører mellem gående på Torvet fremfor ad de stærkt kritiserede brosten langs med.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her