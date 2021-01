Utilfredshed formand: Vi vil også have besøg af mobibben

Mobibben begyndte som et pilotprojekt. Nu fortsætter det i udvidet format, men tre landsbyer må kigge forgæves efter kommunens nye investering. Foto: Thomas Olsen

Ringsted - 31. januar 2021 kl. 14:41 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

Vetterslev-Høm Borgerforening er utilfredse med Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning om at godkende en model for kommunens mobile biblioteksordning, der betyder, at landsbyerne Høm og Fjellebro ved Ringsted mister deres biblioteksbetjening.

»I kommunens milliardbudget må det være muligt at finde et beløb på 34.000 kroner, så borgerne i Vetterslev-Høm lokalområde kan bibeholde vores nuværende biblioteksbetjening«, skriver formand for Vetterslev-Høm Borgerforening Erik Hansen i et brev til byrådet og andre interessenter.

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Daniel Nørhave (DF) begrunder afslaget til Høm og Fjellebro med, at der kun er afsat penge i budgettet til 10 landsbystop med Mobibberne.

»Med hensyn til de tre yderligere stop, som ønskes (af Landsbyforum red.), har udvalget besluttet at evaluere ordningen i starten af 2022 for at se på, om der skal udarbejdes et budgetforslag for 2023. På nuværende tidspunkt er der ikke afsat penge i budgettet for 2021 og efterfølgende år til de yderligere stop«, skriver Daniel Nørhave i sit svar.

Det tredje stop, der ikke bliver omfattet af Mobib-dækningen i 2021 og 2022, er Ørslevvester.

Forum foreslog 13 stop Indstillingen med de 13 foreslåede stop er indsendt i et høringssvar fra Landsbyforum efter opfordring fra Kultur- og Fritidsudvalget.

- Jeg undrer mig over, hvorfor politikerne overhovedet har sendt spørgsmålet til høring i Landsbyforum, når man alligevel vælger den model, som administrationen har foreslået, siger Erik Hansen til DAGBLADET.

Formanden ser beslutningen som en generel tendens til, at borgerne i Vetterslev-Høm bliver overset.

»Vores lokalområde er efterhånden af den generelle opfattelse, at det eneste kommunale, der er sker i området, udover nedlæggelse af bybussen og nedlæggelse af folkeskolen, er en meget nødtørftig vedligeholdelse af kommunale veje. Hvis der skal ske en udvikling/forbedring af forholdene i vores lokalområde, sker det kun, hvis der gøres frivilligt arbejde for på den måde at få del i det beløb, som Landsbyforum råder over. Vi vil dog pointere, at vi er glade for Ringsted Kommunes Helhedsplanspulje«, skriver Erik Hansen til lokalpolitikerne.

Over for DAGBLADET spekulerer han i, at den manglende opbakning til lokalområdet kan skyldes, at der ikke er nogen byrådsmedlemmer, som er bosat i området.