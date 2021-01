Andreas Karlsen (K) mener ligesom det øvrige byråd, at det er oplagt at få et vaccinationscenter til Ringsted. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Utålmodige politikere: Las os nu få et lokalt vaccinationscenter

Ringsted - 13. januar 2021 kl. 09:34 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

Byrådet i Ringsted besluttede mandag aften, at borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne skal have tilbudt befordring, når de skal af sted to gange til en af nabokommunerne for at få en vaccination mod Covid-19 i løbet af de kommende uger.

Borgmester Henrik Hvidesten (V) lagde i sin indledning ikke skjul på, at udgifterne i første omgang bliver større for Ringsteds borgere, fordi de skal udenbys for at få en vaccine på nuværende tidspunkt.

Alle skal have befordring Udgifterne til transport af borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan dog skrives på den samlede coronaregning til staten.

- Udgiften er finansieret, selv om jeg er nødt til at understrege, at vi kommuner ikke kompenseres en for en, men at det er en samlet fordelingsnøgle, der bruges til at fordele tilskuddet fra staten til refusion af coronaudgifter i de 98 kommuner, sagde Henrik Hvidesten og tilføjede:

- Vi er jo desværre nødt til at sende alle borgere uden for kommunegrænsen for at blive vaccineret. Det kan vi så håbe bliver lavet om både for denne målgruppe og for andre målgrupper, når vaccinationerne for alvor skal rulles ud i Region Sjælland. Her bør regionen efter min mening prioritere flere vaccinationssteder tættere på borgerne. Man må sige, at de to Covid-19 teststeder, som vi har i Ringsted Kommune, har været flittigt benyttet og geografien tilsiger, at Ringsted ligger centralt for mange af regionens borgere.

Den holdning fandt hurtigt opbakning blandt byrådskollegerne.

- Vi kan stille os i det kor, som borgmesteren lægger op til. Lad os nu hurtigst muligt få nogle vaccinationsmuligheder til Ringsted. Vi har set under coronaen, at der ikke gik lang tid, før Falck valgte Ringsted til og oprettede et stort testcenter og vi har også fået et regionstestcenter. Det kan undre, at vi altid skal ud i, at vi som den mest centrale kommune ikke kan få sådan et tilbud. Det virker helt skørt, når man ser det oppefra.

En skrøbelig vaccine Det er dog ikke i kommunens hænder at træffe den beslutning.

- Det ville være dejligt, hvis vi kunne få folk vaccineret her i Ringsted. Men nu har vi en sygehusplan, hvor vaccination skal ske ved akutsygehusene, som også Konservative har stemt for. Det er regionens mobile testcentre, som indtil videre har kørt rundt. Den nuværende vaccine er så skrøbelig mod rystelser og den skal opbevares ved minus 70 grader, og det har man altså ikke alle steder, forklarede Dansk Folkepartis byråds- og regionsrådsmedlem Per Nørhave og tilføjede: - Der ligger en plan fra regionen, at når vi kommer i anden bølge af vaccinedoser, der ikke kræver de samme kuldegrader og vi får flere vaccinedoser til regionen, så er der udsigt til et midlertidigt vaccinationscenter i Ringsted. Det ligger lidt ude i fremtiden, og vi ved ikke endnu, hvornår det sker.

Giv personalet kredit - Vi har ikke de rette frysefaciliteter i Ringsted, som jeg har forstået det. Giv nu sundhedsvæsnet lidt kredit. Jeg tror, de gør det så godt, som de kan, sagde Torben Lollike (R)

- Det handler ikke om kredit til sundhedsvæsnet. Det her kommer til at vare i lang tid, så vores opfordring er blot, at lad os nu få et vaccinationssted til Ringsted så hurtigt som muligt. Der er ikke noget magisk over de andre byer. Selvfølgelig kan man også lave sådan et center i Ringsted, svarede Andreas Karlsen.

- Vi har ikke vacciner nok i øjeblikket, og den nuværende vacciner er ustabil, så vi skal have den anden vaccine fra Moderna først og så skal vi have mere personale og ekstra grej. Sundhedspersonalet hænger i det yderste for at kunne følge med, påpegede Per Nørhave.

- Jeg er fuldstændig enig i, at vi rigtig gerne vil have et vaccinationscenter i Ringsted, men det er ikke vores byråd, der afgør det. Det er regionens afgørelse. Det skal nok komme, når der kommer flere vaccinedoser, sagde SF's Britta Nielsen.