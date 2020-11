Politiets telefoner i Roskilde har været tavse for anmeldelser af indbrud og tyveri i et helt døgn. Foto: Kenn Thomsen

Usædvanligt tyndt døgn for tyvene

Nul. Ingen. Ikke en eneste borger i hele Midt- og Vestsjællands Politikreds har i det seneste døgn være nødt til at anmelde et indbrud eller tyveri i nogen af kredsens kommuner, Ringsted, Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Roskilde, Solrød og Stevns, oplyser politiet.

Det sker, at listen over et døgns anmeldelser af tyverier og indbrud er kort og »kun« rummer en halv snes sager.

Det betyder ikke nødvendigvis, at tyvene har holdt nallerne for sig selv. Der kan for eksempel godt mellem tirsdag klokken syv og i mores samme tid være sket et indbrud, der ikke er opdaget og derfor ikke anmeldt endnu.