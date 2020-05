Uro i villakvarter - to familier i heftigt skænderi

Her var en gammel uoverensstemmelse mellem to familiegrupperinger blusset op. Ingen blev fysisk forulempet eller kom direkte til skade under uoverensstemmelser, der involverede en personkreds fra villakvarteret samt øvrige personer med familiemæssig relationer fra et andet område i Ringsted by.