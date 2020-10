Send til din ven. X Artiklen: Uro i landsbyer: Lokalråd holdt generalforsamling midt i coronatid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Uro i landsbyer: Lokalråd holdt generalforsamling midt i coronatid

Ringsted - 10. oktober 2020 kl. 15:42 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen

Borgere i og omkring landsbyerne Nordrup og Farendløse lidt uden for Ringsted er gået i aktion imod Nordrup-Farendløse Lokalråds bestyrelse. De er utilfredse med, at der blev holdt generalforsamling i april måned, hvor Danmark var lukket ned på grund af corona-restriktioner.

Flere bestyrelsesmedlemmer deltog ikke. Angiveligt var kun to personer til stede, herunder bestyrelsesformanden.

En gruppe borgere har nu indsamlet 70 underskrifter med krav om en ekstraordinær generalforsamling. Underskrifterne er blevet afleveret til formanden.

En af initiativtagerne til underskriftsindsamlingen er Eric Leonhard, der fortæller, at initiativet blev iværksat efter flere forudgående episoder, hvor lokalrådets bestyrelse angiveligt havde bremset projekter, som lokale borgergrupper havde arbejdet på og gerne ville sende videre til Ringsted Landsbyforum.

Så faldt tiøren - Det har længe været kendt, at alting bliver bremset i lokalrådet. Det kom ikke videre til Landsbyforum. Men vi blev ved at gå rundt om den varme grød uden at gøre noget. Tiøren faldt så, da der - mens corona var på sit højeste i april måned - havde været afholdt en generalforsamling med kun to til stede. Kassereren var der ikke engang, siger Eric Leonhard.

- Så sagde vi: »Ahrh, nu tropper vi altså lige sammen.« I vedtægterne står der, at hvis 25 borgere kræver det, skal der indkaldes til ekstraordnær generalforsamling.

Men det var ifølge Leonhard ikke nemt at komme af med de indsamlede underskrifter, da initiativtagerne troppede op med dem hos formanden.

- Det var det sygeste, jeg længe har oplevet. Formanden ville først slet ikke tage imod dem. Og vi sagde så: Er du ikke bare sød at kvittere for modtagelsen. Det var tæt på, at papirerne bare blev smidt på jorden. Det var virkelig en underlig og surrealistisk oplevelse, lyder det.

Indkaldes inden 14 dage Ifølge Eric Leonhard har bestyrelsen i alt 14 dage til at indkalde til den ekstraordinære generalforsamling.

- Vi mener, at generalforsamlingen i april blev fejlagtigt afholdt, mens der var forsamlingsforbud og Danmark lukket ned. Vi vidste det ikke engang, selv om han siger, den var lovligt indkaldt.

Eric Leonhard tilføjer, at den stigende utilfredshed også har handlet om, at man har følt, at formanden alene ville bestemme, hvilke projekter, der skulle sendes videre til Ringsted Landsbyforrum.

- Men sådan er det ikke tænkt fra Landsbyforums side. Lokalrådet skal være postbud, ikke andet. Der bliver stoppet for mange projekter og alt for mange gode ideer ude omkring, fordi folk tænker: Det kommer alligevel ikke videre end til lokalrådet, siger Eric Leonhard og henviser samtidig til et legepladsprojekt i Præstbro Grundejerforening, som var ved at strande.

Formand for Nordrup-Farendløse Lokalråd Lars Vang har ikke ønsket at kommentere sagen på nuværende tidspunkt. Han vil vende tilbage i næste uge med en kommentar, siger han til DAGBLADET Ringsted.