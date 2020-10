Urban tog DM pokalen

Se billedserie Urban med vinderpokalen. Fotos: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Ringsted - 05. oktober 2020 kl. 15:15 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen

Urban er Danmarks bedste hund i politihundeforenings regi. Forrige weekend blev han Danmarksmester sammen med sin ejer Dennis de Fries, Ringsted.

Seks årige Urban og Dennis de Fries tog pokalen i vinderklassen, som er den tredje og sværeste kategori, hvor kun de ti bedste hunde på landsplan er udtaget.

De var igennem 11 øvelser, som blandt andet omfatter lydighed, rundering, spor, gerningssteds opsøgning og bidearbejde. Det er et bredt udsnit af, hvad man kan bruge en hund til.

Urban er ikke politihund. Ringsted Politihundeforening er nemlig også for cilvile med brugshunde. Man behøver derfor ikke at arbejde indenfor politiet, for at gå til træning og stille op til konkurrencer i foreningen.

- Du skal bruge en hund, der gider at arbejde, fortæller næstformand Karin Littau.

- De skal have en vis størrelse og et vist drive, tilføjer hun.

Det kan for eksempel være rottweilere, schæfere eller hyrdehunde.

De mange øvelser hundene skal igennem på en dag ved konkurrencer, kræver noget.

- Der skal arbejdet meget koncentreret fortæller Karin Littau.

Derfor er træningen også effektiv, for der er grænser for hvor meget hunden kan holde til at træne.

Inden hund og træner når så langt som til vinderklassen skal de igennem patruljeklassen og derefter kriminalklassen. Her blev Urban nummer to i begge klasser.

De kan stille op igen næste år, hvis Urban kommer gennem nåleøjet blandt de bedste hunde.

Dennis de Fries, der er formand for Ringsted Politihundeforening, træner med Urban et par gange om ugen, Nu skal de have en pause.

- Nu skal jeg slappe af hen over vinteren, siger Dennis de Fries.

Han regner med at begynde konditionstræning med Urban efter jul.

Dennis de Fries vil dog stadig have sin gang i klubben på Lindegårdsvej i Kværkeby, for der er jo også det sociale aspekt i det. Medlemmerne hjælper desuden hinanden.

Foreningen træner også i Skjoldenæsholm skoven og der er desuden flinke lodsejere, som lader medlemmerne søge med hundene på deres marker.

Nogle hunde kan blive ved på konkurrenceplan til de er 10-11 år, men det er afhængigt at konditionen. De fleste stopper, når de er 8-9 år gamle. Der skulle dermed være nogle gode år endnu til konkurrencer for Dennis de Fries og Urban.

Dennis de Fries har ikke tænkt sig at anskaffe sig en ny hund, så længe han har Urban. Hans kone Karina de Fries har nemlig også en schæferhund, som hun træner. Den er tre år, og har været til sit første DM i patruljeklassen, hvor den blev nummer 12 ug af 24. Parret har desuden to små børn.

Der er træning i Ringsted Politihundeforening året rundt, og store brugshunde, der hellere vil arbejde end lege kan komme her.