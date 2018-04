Uopfordret håndværkertilbud afvist

Torsdag eftermiddag klokken 15.47 anmeldte en 62-årig mand fra Benløse ved Ringsted, at en udenlandsk mand klokken cirka 15.15 havde henvendt sig uopfordret til ham med et tilbud om udskiftning af tagrender på mandens bolig på Fælledvej.

- Vi skal kraftigt advare mod at acceptere uopfordrede tilbud fra udenlandske håndværkere, idet sådanne tilbud erfaringsmæssigt kan give problemer både med den aftalte pris og ikke mindst kvaliteten af det udførte arbejde. Derfor skal anmelderen roses for at være skeptisk over for sådanne uopfordrede henvendelser fra udenlandske håndværkere, siger pressetalsmand i Midt- og Vestsjællands Politi Carsten Andersen.