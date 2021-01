Her ses nogle af Kildegårdens mange udendørs kvadratmeter. Privatfoto

Ungt par overtager kendt landsted - elsker at fejre livsbegivenheder

Tirsdag kunne man i DAGBLADET og på sn.dk læse om ægteparret, Jørn og Annette West, der sent i livet vovede pelsen og flyttede fra parcelhuset og ud på landet for at starte en ny tilværelse op i midten af Ringsted.

Nu har de solgt deres landsted Kildegården ved Mulstrup, videre til et ungt par, der har lignende drømme. Sara og Ulrick Refsager Dam på henholdsvis 29 og 31 år har solgt et rækkehus i Lyngby, og købet af Kildegården er for dem en stor drøm, der går i opfyldelse.