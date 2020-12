Send til din ven. X Artiklen: Unges juleønske: Giv os et værested Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ringsted - 05. december 2020 kl. 16:02 Kontakt redaktionen

Ringsted: For nogle måneder siden meldte vi os til forløbet »Spot On!« på Ungdomsskolen i Ringsted. Vores mission var at nå ud til Ringstedborgerne og fortælle vores historie. Som ung kan man godt tænke, at ikke meget er muligt, men den forestilling ville vi gøre op med.

Derfor kontaktede vi DAGBLADET Ringsted, og til vores held, ville de gerne høre fra os. Vi mødtes med journalist Nikolaj Kennov Rasmussen en mandag, hvor vejret stank lige så meget som hele 2020. Det overraskede os, at en avis ville høre på vores visioner. Det viser sig dog, at det ikke er gået helt tabt at være ung i Ringsted.

Som nævnt i artiklen føler vi, at vi mangler væresteder for unge uden voksnes opsyn. Der er steder som UngRingsted, som er en ungdomsklub, og fantastiske fritidsaktiviteter i Ringsted Kommune, men vi savner "frihed under eget ansvar", så et værested uden voksne står stadig højt på vores ønskeliste.

Vi tænker dog også realistisk. Der er mange tomme bygninger i Ringsted, som engang indeholdt butikker, frisører og andre erhverv. I stedet for at lade dem stå tomme og forladte kunne man indrette butikkerne som et sted, hvor unge kunne slappe af og se film efter skole.

Som supplement til McDonalds kunne vi have snackautomater og en lille cafe med rimelige priser. Man kunne have gymnastik- eller dansesale, hvor der er mulighed for at høre musik. Alt i alt et sted med friheden til at være sig selv og ung.

Hvis ikke man kan tage nogle af de ledige butikslokaler i brug, kunne man forsøge at indrette budgettet til at bygge et helt nyt værested.

Her ville en spejlsal give unge mulighed for at danse og synge med højtalere i rummet. Det kunne også tænkes at være indrettet som et frit rum til at slappe af med vennerne og måske også med en lille cafe- eller madbod, hvor unge fx kunne søge for fritidsjob. Således ville unge både være aktive, slappe af og få mad samme sted.

Nogle voksne vil nok spørge, om det nu også ville være sikkert at være et sted, som kun færdes af unge uden voksnes tilstedeværelse? Vi har dog ikke tænkt det som et ungdomshus helt uden voksne. Vi har tænkt, at det ville være en god idé, hvis der var en voksen til stede under madlavning og/ eller i madboden. Selvfølgelig kan vi unge ikke bare tage styringen af projektet alene.

Vi vil gerne have de voksne i byrådet og kommunen til at kigge på mulighederne, men helst uden at glemme de oprindelige idéer og meninger fra os unge.

Måske virker det urealistisk, men hvis det er det, vi drømmer om, vil vi måske være mere opmærksomme på, at projektet skal lykkes? Det skal laves fra unge til unge, men med et lille strejf af voksen. Så hvad siger I?

Med venlig hilsen

Hiwa Van Schayk, 15 år, Gabrielle Jensen, 14 år, Nadia Rehmann, 13 år og Freja Nyhave Nielsen, 13 år