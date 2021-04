Ungepsykologer: Vi skal ikke fixe de unge, men hjælpe dem bedre på vej

Det kan være alt lige fra diverse sociale problemer over almindelig tristhed til selvskade, der har fået unge mellem 16-25 år til at række ud efter hjælp hos ungepsykologerne i Ungeliv under Ringsted Kommune i 2020.

Spørger man Anja Resen, der som leder af Ungeliv står i spidsen for det gratis psykologtilbud, er ensomhed og generel tristhed dog et gennemgående tema for henvendelserne sidste år, hvor der i alt blev gennemført 107 forløb.