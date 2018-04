De unge på Ringsted Musik- og Kulturskole optræder til mange arrangementer, men de savner et sted til livemusik og jam-sessions. Foto: Anders Ole Olsen

Unge vil starte spillested for levende musik

Ringsted - 30. april 2018 kl. 16:50 Af Ulla Jensen

Der mangler et spillested for unge musikudøvere i Ringsted. Det mener en gruppe gymnasielever, som arbejder ihærdigt for at skabe en scene, der skal invitere musikalske unge til at spille live-musik i Ringsted. Det skriver DAGBLADET Ringsted.

- Vi vil gerne have gang i noget mere musikliv i Ringsted. Vi har indtryk af, at der tidligere har været en kultur for det, men at det er døet lidt ud. Nu vil vi prøve at starte et sted, hvor man kan samles og spille musik, siger en af initiativtagerne Magnus Christensen.

Planen er at bruge Ringsted Kulturhus til projektet, som de lige nu kalder »Spillestedet Ringsted«

Sammen med de musikalske legekammerater Carl Kallehauge, Louis Winckelmann, Victor Steffensen, Mads Jensen, Ida Vestermarken og Laurits Winther håber Magnus Christensen, det vil lykkedes at skabe et spillested, som kan få de unge musiktalenter ud af øvelokalerne og ud af garagerne, så de kan få et bedre kendskab til hinanden og måske skabe nye netværk på kryds og på tværs.

- Det er fedt nok at spille derhjemme og på musikskolen, men det er meget de samme, man snakker med. Med et spillested kan man få mødt nogle nye mennesker, som også deler glæden ved levende musik. Jeg tror, der er en hel del musikere i Ringsted, siger Magnus Christensen.

Tanken er at skabe en sted, hvor der er mulighed for at gå op på en scene og jamme sammen med andre. Samtidig skal alle og enhver kunne kigge ind og drikke en øl og hygge sig, mens de lytter til musikken. Der vil være et husorkester som lægger ud, og så kan interesserede musikudøvere melde sig på banen. På sigt - hvis tilslutningen er god - kan man invitere et navn udefra, som kan give koncert.

De unge har allerede været til to møder med Ringsted Musik- og Kulturskoles leder, Jacob Brandt Jensen, og herfra er der fuld opbakning.

- Vi synes, det er en rigtig, rigtig god ide. Én ting er at gå på musikskole, noget andet er at udfolde det selv. Jeg har selv prikket lidt til dem, for det er noget, jeg ser mange andre steder, siger Jacob Brandt Jensen og nævner byer som Næstved og Roskilde.

Ringsted Musik- og Kulturskoles støtteforening har lovet at bakke op omkring det første »pilot-arrangement«, der finder sted fredag den 25. maj klokken 19.30 i Ringsted Kulturhus i Søgade.

Derefter skal initiativet køres af de unge selv.