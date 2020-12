Politiet søger hjælp til at finde frem til to unge mænd, som affyrede fyrværkeri tidligt lørdag morgen. Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Unge vækket af stenkast og kanonslag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unge vækket af stenkast og kanonslag

Ringsted - 28. december 2020 kl. 11:51 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

Lørdag kl. 06.53 blev der smidt en sten igennem en rude til en lejlighed på Harhoffs Alle i Ringsted. Fire unge lå og sov i lejligheden, men ingen blev ramt af stenen.

Læs også: Politiet har to mulige forklaringer på flere mindre brande i løbet af juledagene

De unge fik sig dog en slem forskrækkelse, og forskrækkelsen blev ikke mindre af, at der kort efter blev smidt et kanonslag ind i en udluftningskanal i et kældervindue på samme hus lige under det sted, hvor de unge sov.

Kanonslaget sprang i kælderrummet, og der udbrød brand i en sofa. Ilden brændte dog selv ud og krævede ingen slukning.

Postkassen til huset blev også sprængt i stykker, formentlig af et kanonslag. Politiet undersøgte stedet og fandt frem til, at der var anvendt et hjemmelavet kanonslag. Patruljen fandt også et afskudt heksehyl, som var sat fast på dækslet af en parkeret personbil, der holdt på Harhoffs Alle.

To mænd efterlyses

Et vidne så to mænd skyde fyrværkeri af på Harhoffs Alle omkring klokken 05.20. De gik lidt rundt og tændte fyrværkeri, hvorefter de gik i retning mod stationen lige efter kl. 6.

De to mænd beskrives som 17-23 år og med lys hud. Den ene havde lyst mellemlangt hår, mørke briller og var iført en mørk uldfrakke. Den anden var iført en sort dunjakke med hætten trukket op.

Politiet vil meget gerne i kontakt med disse to unge mænd. Vidner, som har bemærket de beskrevne mænd, og som kan komme med oplysninger, bedes kontakte politiet på telefon 114.