Se billedserie Fra venstre ses Markus Johansen, Julie Olsen, Mike Andersen, Mads Hansen og Camilla Larsen. Foto: Jens Wollesen

Unge er pedeller for landsbyer: "Det fik mig ud af min depression"

Ringsted - 28. september 2020 kl. 18:51 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen

En gruppe unge fra Ringsteds nye FGU-uddannelse er trukket i arbejdstøjet. Morgenmaden har de spist sammen på skolen. Nu har de startet en lille lastbil og er trillet fra Ringsted til landsbyen Vigersted i den nordlige del af kommunen.

Med sig har de to vejviser-sten - to massive sten på cirka 140 centimeter i højden - som de gennem nogen tid har istandsat. Stenene er trukket op fra deres vante plads i vejkryds i Vigersted og fragtet ind på skolens værksted, hvor de er blevet renset, malet og genoptegnet.

Det er et eksempel på den type opgaver, de unge - der går på linjen Byg Bolig og Anlæg Midt og Østsjælland i Ringsted - kan tage sig af. Det er sådan en arbejdsopgave, som ikke ville være blevet udført, hvis ikke Ringsted Kommune havde indgået en kontrakt med FGU om en såkaldt landsbypedelordning.

Kontrakten blev underskrevet i juni måned. Heri er det tydeliggjort, at de unge ikke må udføre arbejde, som en ansat eller en privat virksomhed tidligere har taget sig af.

De unge kalder sig landsbypedeller.

Ud og lave noget Humøret er højt. Det er en af yndlingsopgaverne: at komme ud i naturen.

- Jeg vil gerne ud at lave noget. Man hygger sig sammen med kammeraterne. Det er dejligt at være ude i stedet for at være på værkstedet, siger Mads Hansen til DAGBLADET Ringsted, da de unge demonstrerer den ene af stenene, som nu er på plads.

Han tilføjer:

- Da vi havde nedlukning på grund af corona, gad jeg ikke at være derhjemme. Vi var lukket ned et par måneder, og jeg blev glad, da vi åbnede igen. Jeg har været nede med en depression før. Det er derfor, jeg går her. Det er godt for mig at komme ud, siger han.

De andre nikker.

Er blevet mere social En af de andre elever, Julie Olsen, har lagt mærke til, hvordan hun gradvist er blevet bedre til at være sammen med andre og nyde det.

- Det sociale er en af mine udfordringer, og det har jeg fået det meget bedre med, siger hun.

I løbet af den tid, hun har gået på skolen, er hun også blevet overbevist om, at hun nok skal få en læreplads. Præcis som hvad, har hun til gode at finde ud af.

- Men det skal være noget, hvor jeg er ude og bevæge mig. Jeg duer ikke til at sidde stille.

Det gode ved landsbypedelordningen er, at de unge kommer rundt og ser kommunen. De får hver især brugt deres evner og får erfaringer, som de senere kan bruge i erhvervslivet. Samtidig får de følelsen af at gøre noget godt lokalsamfundene.

- Der er for eksempel nogle, der stopper op og fortæller os, at de har savnet stenene, fortæller en af de unge.

Landsbyer melder ind Ordningen har været et stort ønske fra landsbyerne, og nu er den endelig realiseret. Det betyder, at Ringsted Landsbyforum, der er en paraplyorganisation for de lokale landsbyforeninger, selv melder ind, hvilke opgave, de ønsker at få udført. Det skal være opgaver, som enten ikke løses i dag, eller som løses af frivillige.

Ordningen aflaster de lokale ildsjæle. Samtidig er ordningen med til at kvalificere eleverne til arbejde eller ungdomsuddannelse.

De har også været ude ved fiskebroen ved Haraldsted, hos Skee-spejderne, hvor hækken skulle klippes og ukrudt fjernes, og i Ørslev, hvor blandt andet et tidligere cykelskur skulle forberedes til elbilstander.

I Vigersted har de unge blandt andet været på en tur med havetraktoren gennem en trampesti, der leder ud til den lange Ringsted Oplevelsessti. De har også sørget for, at hundelufterområdet er blevet trimmet, ligesom de har givet borde- og bænkesæt en gang olie.

Landsbyerne i Ringsted Kommune kan tilslutte sig ordningen gennem Ringsted Landsbyforum.